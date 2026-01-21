Trump anunció un acuerdo sobre Groenlandia y retiró la amenaza de aranceles

Desde el Foro Económico de Davos, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que llegó a un entendimiento para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y todo el Ártico, en una reunión que tuvo con el secretario de la OTAN Mark Rutte. "Esta solución, de concretarse, será muy buena para Estados Unidos y todas las naciones de la OTAN", explicó Trump en un posteo en Truth Social.

Posteo de Donald Trump

El líder republicano se comprometió, en base a este entendimiento, a retirar la amenaza de aranceles que iba a aplicar a los países europeos que tuviera presencia militar en la isla ártica. En el mensaje, Trump dijo que las negociaciones "continúan" y que pronto tendrá novedades de parte de su vicepresidente J.D Vance, del secretario de Estado Marco Rubio y del enviado especial Steve Witkoff.

Noticia en desarrollo