En la previa de la llegada de Milei, Kast ratificó la soberanía chilena sobre Magallanes

El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este miércoles que el estrecho de Magallanes pertenece a su país, en medio de la controversia generada por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, y a pocas horas del encuentro que mantendrá con Javier Milei durante la visita del mandatario argentino a Santiago. La definición fue realizada en Punta Arenas, donde Kast encabezó una actividad que presentó como "una manera de hacer patria, de hacer soberanía".

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Las declaraciones de Kast llegaron en respuesta a las de Valverde, quien había planteado la necesidad de "hacer presencia" en el estrecho de Magallanes al referirse a la soberanía argentina sobre la zona. Sus declaraciones generaron repercusiones en Chile y fueron respondidas posteriormente por el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti.

Ante la controversia, Kast buscó bajar el tono de la discusión y fue categórico al fijar la posición de su gobierno. "Es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países", afirmó el presidente desde Punta Arenas.

Qué dice el tratado sobre la soberanía de Magallanes

La discusión ocurre en la antesala de la llegada de Milei a Chile, donde el mandatario argentino participará este jueves del Foro de Madrid y mantendrá una reunión bilateral con Kast. Además, según la agenda prevista, Milei se encontrará con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la diplomacia pública y los asuntos públicos, Sarah Brooke Rogers.

Los antecedentes históricos citados por Kast se basan en el Tratado de Límites de 1881, firmado entre Argentina y Chile. Ese acuerdo estableció la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes y fijó además su neutralidad permanente, junto con la libertad de navegación para embarcaciones de todos los países.

La cuestión volvió a ser ratificada décadas después, cuando Argentina y Chile firmaron en 1984 el Tratado de Paz y Amistad, con la mediación del entonces papa Juan Pablo II. El acuerdo fue alcanzado después de años de tensión entre ambos países y reafirmó la soberanía chilena sobre el estrecho.

El estrecho de Magallanes tiene además una importancia estratégica por su ubicación y por constituir una vía natural de navegación entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Con información de Noticias Argentinas