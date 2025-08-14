Trump preguntó a ministro noruego por el premio Nobel, según un diario

El presidente de EEUU, Donald Trump, gesticula ante los medios durante una visita al Kennedy Center en Washington, D.C., EEUU.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al ministro de Finanzas de Noruega el mes pasado para hablar de los aranceles comerciales, también le preguntó por el premio Nobel de la Paz, informó el jueves el diario económico noruego Dagens Naeringsliv.

Varios países, entre ellos Israel, Pakistán y Camboya, han nominado a Trump por mediar en acuerdos de paz o alto el fuego, y él ha dicho que merece el galardón concedido por Noruega, que recibieron cuatro predecesores de la Casa Blanca.

"De repente, mientras el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, caminaba por la calle en Oslo, Donald Trump llamó", informó el Dagens Naeringsliv, citando fuentes anónimas. "Quería el Premio Nobel... y hablar de aranceles".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Casa Blanca, el Ministerio de Finanzas noruego y el Comité Noruego del Nobel no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Con cientos de candidatos propuestos cada año, los galardonados son elegidos por el Comité Noruego del Nobel, cuyos cinco miembros son nombrados por el Parlamento noruego según la voluntad del industrial sueco del siglo XIX Alfred Nobel. El anuncio se produce en octubre en Oslo.

El periódico noruego dijo que no es la primera vez que Trump menciona el premio en una conversación con Stoltenberg, ex secretario general de la alianza militar OTAN.

Según indicó, Stoltenberg dijo que la llamada era para discutir los aranceles comerciales y la cooperación económica antes de que el mandatario estadounidense se comunicara con el primer ministro noruego, Jonas Stoere.

A la pregunta de si Trump había hecho del premio Nobel un tema de debate, Stoltenberg respondió: "No profundizaré en el contenido de la conversación".

Con información de Reuters