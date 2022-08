Operaron a Lugo y permanece con pronóstico reservado

El expresidente está en terapia intensiva y "estable", luego de haber sufrido un ACV.

El expresidente paraguayo y actual senador Fernando Lugo, de 71 años, permanece en terapia intensiva luego de sufrir un accidente cerebrovascular en la jornada del miércoles mientras se encontraba en su despacho, en el Congreso Nacional. Por la noche, fue sometido a una operación más invasiva de lo que se preveía y se encuentra con pronóstico reservado en el sanatorio privado Migone, en Asunción. La encargada de dar la información a los medios locales a primera mañana fue la senadora, médica y ex ministra de Salud de Paraguay, Esperanza Martínez: "Se logró drenar el hematoma, el sangrado que tenía, le dejaron un drenaje. Por lo menos se pudo superar la primera parte, que fue la cirugía", dijo. Su par, el legislador y médico Jorge Querey, aseguró que el exmandatario se encuentra “estable”.

Martínez, además, informó que la operación de Lugo duró cuatro horas y finalizó en la madrugada de este jueves, por lo que se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. En la intervención se logró extraer sangre que tenía derramada bajo el cráneo tras sufrir un ayer un accidente cerebrovascular. Es decir, la rotura de uno de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro o una interrupción de la llegada de nutrientes al órgano, que es el más sensible ante una disminución del oxígeno que le trae la sangre.

El médico de cabecera de Lugo había informado que el político iba a ser sometido a un procedimiento para detectar dónde estaba la arteria que estaba sangrando, mediante un tubito o catéter que se hace llegar a la base del cráneo a través de otra arteria. Una vez localizado el vaso que sangraba, la idea era caogularlo "desde adentro", sin necesidad de una cirugía, dijo el doctor Jorge Querey, que también es senador por el Frente Guasu.



Pero Martínez explicó este jueves que ese procedimiento no se pudo hacer porque el catéter se topó con una gran acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro que impidió llegar a su fuente, por lo que fue necesario abrir la cabeza de Lugo para operarlo. "No se pudo terminar el proceso endovascular consistente en realizarlo a través del catéter. Como tenía un hematoma no se pudo llegar a la zona del sangrado", dijo y agregó que, por eso, el proceso se tuvo que hacer “por vía quirúrgica, abrir y hacer un procedimiento invasivo".



Los accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos tipos, según su causa. Los hay "hemorrágicos", es decir provocados por la rotura de un vaso que sangra, e "isquémicos", es decir causados por el taponamiento de una arteria, que hace que la zona el cerebro por ella irrigada deje de recibir oxígeno y se dañe.

Querey dijo ayer que Lugo estaba en terapia intensiva, en coma inducido y conectado a un respirador. Agregó que su accidente cerebrovascular parecía de tipo isquémico.

Sin embargo, Martínez insinuó que habría sido de tipo hemorrágico, debido al sangrado de una arteria en la que Lugo presentaba una malformación adquirida a su paso por el canal del parto. "Fernando presentaba una malformación congénita que es lo que sangró probablemente", aseveró.





Durante el mediodía de este jueves, Querey habló con la prensa y aseguró que Lugo está “estable”: “Eso significa que se encuentra con signos vitales razonables, presión razonable, latidos y funcionamiento renal razonable y sin ningún sangrado significativo. Sin embargo, esa evolución del sitio quirúrgico -la zona en donde se hizo la intervención- se puede evaluar recién dentro de las 48 o 72 horas”

Además, dio a conocer los pasos a seguir durante los próximos días, aunque advirtió que “no será corto”, ya que podrían tenerse mayores certezas en la evolución del paciente recién en las próximas 48 o 72 horas. En ese plazo, reportarán un parte médico dos veces al día, en la mañana y en la tarde.

En tanto, según dio a conocer el portal de noticias paraguayo La Nación, dijo que en el entorno familiar y político de Lugo esperan una evolución favorable. Mientras que la senadora Martínez sostuvo que el estado del expresidente debía ser sometido ahora a un "monitoreo" durante las 24 horas.



Debido a estas circunstancias, líderes y mandatarios de la región expresaron su solidaridad y pronta recuperación. En Paraguay, en tanto, simpatizantes iniciaron una vigilia frente al sanatorio bajo el lema "Lugo estamos contigo", dijo La Nación.



El senador estaba en su despacho cuando sufrió un cuadro de convulsiones, por lo que sus propios compañeros debieron sacarlo del lugar en silla de ruedas para que fuera atendido. Luego se le diagnosticó el ACV. El exmandatario fue diagnosticado en 2010 de linfoma, un cáncer del sistema linfático, en etapa inicial, por el que recibió tratamiento en Brasil y se recuperó en 2012. Lugo, un exobispo católico, gobernó Paraguay entre 2008 y 2012. Su triunfo electoral en 2008 terminó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado.



Ha sido hasta ahora el único mandatario que no pertenece al derechista Partido Colorado desde que esa fuerza política asumió el poder en 1954, primero bajo la dictadura de Alfredo Stroessner y a partir de 1989 en democracia. Lugo fue destituido de la presidencia en junio de 2012, nueve meses antes de las elecciones presidenciales, mediante un controvertido juicio político en el Congreso, acusado de mal desempeño de sus funciones.

Con información de Télam