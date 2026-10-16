Mientras sigue recuperándose de su operación del lunes pasado, el papa León XIV se comunicó este viernes con el presidente ruso Vladimir Putin. Según confirmaron desde el Kremlin y el Vaticano, Putin comenzó la charla agradeciéndole "por sus esfuerzos en la búsqueda de una solución pacífica" para el conflicto en Ucrania. En paralelo, la Secretaría de Estado vaticana anunció que el pontífice celebrará la misa del Ángelus el domingo próximo, algo puesto en duda hasta ayer por su internación.

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La comunicación entre el líder vaticano y el moscovita fue confirmada primero por la propia Secretaría de Estado del Vaticano. En un texto oficial, afirmaron que fue el propio Papa quien llamó al Kremlin y pidió al presidente ruso "una tregua" e "instancias de diálogo". Horas más tarde, desde el entorno de Putin salieron a confirmar esa información. La Presidencia rusa destacó que toda la conversación "transcurrió en un ambiente constructivo y de respeto mutuo".

"Durante un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, Vladímir Putin agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario", según indicó el comunicado oficial difundido por la Presidencia rusa.

El presidente Putin destacó además "la importancia de la cooperación entre Rusia y el Vaticano" en la promoción de "valores espirituales y morales compartidos", así como "en la protección de los cristianos y de los lugares sagrados cristianos en diversas regiones del mundo", señaló el Kremlin. En esa línea, ambas partes coincidieron en "el interés por continuar los diálogos entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica romana".

El pedido de León XIV a Putin sobre Ucrania

El Kremlin comentó además que el Pontífice le manifestó a Putin su preocupación por "el destino de la población civil" en Oleshki, región de Jersón, uno de los territorios que las tropas rusas mantienen bajo fuego desde 2022. "Se ofrecieron explicaciones detalladas sobre la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria que allí se vive", explicó la nota.

En paralelo, Putin habría apoyado la intención del Vaticano de "ayudar a crear condiciones que garanticen la seguridad de los habitantes de la localidad" y faciliten "el suministro de bienes de primera necesidad".

El Papa "se recupera según lo planeado" y celebrará la misa del Ángelus el domingo

Este viernes por la mañana publicaron el nuevo parte médico del Papa, en el que los médicos aseguraron que "se recupera según los tiempos previstos". En paralelo, el propio Vaticano informó que León XIV celebró misa esta misma mañana y que ya confirmó que celebrará la oración del Ángelus del domingo, algo puesto en duda hasta ayer por los medios de comunicación.