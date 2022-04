Preocupación por la salud del Papa Francisco: “El médico me dijo que no caminara”

El papa Francisco reveló el motivo por el que su médico le prohibió caminar: qué le pasó.

El papa Francisco, de 85 años, habló en las últimas horas sobre un problema de salud que está enfrentando y advirtió que, por recomendación médica, debe bajar su exigencia física y evitar caminar.

Así lo reveló el Sumo Pontífice durante el cierre de la peregrinación de Eslovaquia, en donde se suponía que tenía que pasar caminando entre los fieles del Aula Paul VI para saludarlos. Desafortunadamente, no pudo hacerlo y explicó frente a los peregrinos eslovacos el motivo por el que su médico se lo prohibió.

“Ahora les daré la bendición y oraremos juntos para que el Señor los bendiga a todos. Y después de eso, me despediré, pero hay un problema: esta pierna no está bien, no funciona y el médico me dijo que no caminara”, anunció Jorge Mario Bergoglio.

“Me gusta ir... ¡pero esta vez tengo que obedecer al doctor! Es por eso les pediré el sacrificio de subir las escaleras y saludarlos desde aquí, sentado. Es una humillación, pero les ofrezco eso por su país”, cerró Francisco, quien se despidió acompañado por el monseñor Leonardo Sapienza, el regente de la Prefectura de la Casa Pontificia.

Por otra parte, el Santo Padre dio un discurso sobre la guerra en Ucrania. “En los últimos meses, muchas de sus familias, parroquias e instituciones han acogido bajo su techo a madres con hijos de familias ucranianas, obligadas a separarse para salvarse, que llegaban con su pobre equipaje”, comenzó.

“Mirando a los ojos a los refugiados, son testigos de cómo la guerra viola los lazos familiares, priva a los niños de la presencia de los padres, de la escuela y deja a los abuelos en el abandono”, prosiguió el papa Francisco. Y a modo de cierre, les pidió a las personas que sigan “orando y trabajando por la paz, que se construye en nuestra vida cotidiana, también con gestos de caridad acogedora”.

El pedido del papa Francisco sobre la guerra en Ucrania

El pasado 24 de abril de 2022, Francisco pidió que “se frene el ataque” de Rusia y llamó a los políticos a dejar de escalar en el conflicto. “Hoy son dos meses del inicio de la guerra, que más que frenarse, sigue. Es triste que en estos días se sienta más el fragor mortal de las armas que el sonido de las campanas que anuncian la resurrección”, sentenció.

Una vez más, Bergoglio pidió tregua urgente. “Que se frene el ataque para encontrar a los sufrimientos de la población lastimada. La paz es posible, que los líderes políticos escuchen la voz de la gente que quiera la paz y no que escale el conflicto”, cerró.