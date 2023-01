El Papa Francisco explicó su frase "ser gay es un pecado"

El Sumo Pontífice se refirió a sus dichos sobre la homosexualidad y abogó, nuevamente, por su despenalización. "Es pecado la falta de caridad", apuntó.

El Papa Francisco le respondió una carta al sacerdote jesuita estadounidense James Martin, quien le consultó por qué dijo en su momento que "ser gay es pecado" siendo el pontífice argentino el primero en pedir por la despenalización de la homosexualidad. "Quise aclarar que no es un delito, para subrayar que toda criminalización no es buena ni justo", señaló sobre sus últimos dichos en diálogo con la prensa.

Estas declaraciones se dan en el marco de la entrevista que realizó Francisco, el pasado martes con The Associated Press, donde reconoció que algunos obispos católicos de algunas partes del mundo apoyan leyes que criminalizan o discriminan pero aseguró que "ser homosexual no es un delito". Más allá de esto, algunos medios de comunicación le atribuyeron al Sumo Pontífece la frase de que la homosexualidad es "pecado" y por esta razón, Martin quiso que "precise sus conceptos" para evitar confusiones.

Frente a esto, en primer lugar, el sacerdote jesuita de EE.UU. le agradeció "su firma llamamiento a despenalizar la homosexualidad", preguntando por qué decidió decirlo "en este momento". Mientras que, en una segunda pregunta, aseguró que la frase "ser gay es pecado, no forma parte de la doctrina de la Iglesia". En esa línea, le consultó: "Mi impresión fue que usted simplemente repetía lo que otros podrían decir hipotéticamente. Entonces, ¿cree que el simple hecho de ser gay es pecado?". Y por último, cerró: "¿Qué les diría a los obispos católicos que siguen apoyando su penalización".

El Sumo Pontífice le respondió a James Martin, autor de "Construyendo un puente: Cómo la Iglesia Católica y la Comunidad LGBT pueden entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad" y a quien el mismo Papa nombró como consultor de la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano en 2017, y precisó que "no es la primera vez que hablo sobre la homosexualidad y las personas homosexuales". Sobre sus dichos, señaló: "Quise aclarar que no es un delito, para subrayar que toda criminalización no es buena ni justa".

En esa línea, Francisco escribió: "Cuando dije que es un pecado, simplemente me referí a la enseñanza de la moral católica que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Por supuesto que hay que tener en cuenta las circunstancias, que disminuyen o anulan la culpa". Y añadió: "Tendría que haber dicho 'es pecado, como lo es todo acto sexual fue del matrimonio'. Esto, hablando de la 'materia' del pecado pero sabemos bien que la moral católica -además de la materia- evalúa la libertad y la intención. Y esto es para todo tipo de pecado".

Por último, en relación a la tercera consulta, Jorge Bergoglio apuntó: "A quien quiera criminalizar la homosexualidad, le diría que está equivocado. También es pecado la falta de caridad de unos con otros". No es la primera vez que critica las leyes de algunos países, en diálogo con AP, las calificó como "injustas" y señaló que "Dios ama a todos sus hijos tal y como son".

"En una nueva carta, el Papa Francisco aclaró sus recientes comentarios sobre la homosexualidad. 'Hay que tener en cuentas las circunstancias', dice en respuesta a tres preguntas de Outreach Catholic", escribió Martin desde su cuenta oficial de Twitter y compartió la carta completa.