Salud del papa: indican que está mejorando y ya respira por sus medios

El papa Francisco "está mejorando" y ya "suspendió la ventilación mecánica no invasiva". Así lo reveló la Oficina de Prensa del Vaticano en un nuevo parte médico del Sumo Pontífice que se encuentra internado en el Policlínico Gemelli de Roma.

El nuevo parte médico sostuvo que el Sumo Pontífice, de 88 años, "suspendió la ventilación mecánica no invasiva". En este sentido, la Oficina de Prensa de la Santa Sede indicó, además, que Francisco "también redujo la necesidad de de oxigenoterapia de alto flujo". Asimismo, el escrito precisó que "continúan los progresos de la fisioterapia motora y respiratoria" y que "esta mañana, en la solemnidad de San José, el Santo Padre ha concelebrado la Santa Misa".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De esta manera, se mantiene la evolución favorable de las condiciones clínicas de Jorge Bergoglio, quien se encuentra internado desde el 14 de febrero en el Hospital Universitario Policlínico Agostino Gemelli de la capital italiana como consecuencia de una bronquitis, una neumonía bilateral y demás inconvenientes respiratorios.

Por su parte, se destaca que la jornada del Papa "transcurrió entre terapias, oración y alguna actividad", al tiempo que todavía "no se tomó ninguna decisión respecto a los ritos de Semana Santa".

"El próximo informe se espera no antes de la próxima semana", añade el texto. La Oficina de Prensa de la Santa Sede volverá a dar algunas informaciones generales pasado mañana, viernes, y el próximo lunes.

La evolución del papa Francisco

El boletín médico difundido en la tarde del martes destacó que el ex arzobispo de Buenos Aires se mantenía "estable", mientras que seguía con "ligeros progresos respiratorios y motores". El texto publicado en el sitio Vatican News resaltó que en la noche del lunes "no se sometió a la ventilación mecánica no invasiva", una noticia que debe ser tomada con "cautela", señaló el Vaticano.

"Los médicos están disminuyendo gradualmente el uso de ventilación mecánica por la noche y de oxigenación de alto flujo durante el día, procediendo a la administración ordinaria de oxígeno a través de cánulas nasales", agregó el comunicado. En este marco, concluyeron que "de hecho, se trata de una reducción gradual y no de una interrupción definitiva".

Difundieron la primera foto de papa Francisco desde su internación

El sumo pontífice celebró la Santa Misa en la capilla del apartamento en el décimo piso del Policlínico Gemelli y el Vaticano compartió la imagen. En el mensaje, el Papa indicó: "Nuestro físico está débil, pero, incluso así, nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros". El último parte médico, difundido por la Santa Sede, informó que su estado de salud se mantiene "estable", aunque requiere continuar con su terapia en el hospital. Desde su recaída del 3 de marzo pasado, los médicos han observado una mejora gradual, pero aún no se ha definido una fecha de alta.

Salud del papa: indican que está mejorando y ya respira por sus medios

En este marco, el sumo pontífice celebró la Santa Misa en la capilla del apartamento en el décimo piso del Policlínico Gemelli desde donde el Vaticano lo fotografió y difundió la imagen que se convirtió en la primera desde su internación.