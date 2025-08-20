Un objeto que explotó en Polonia podría ser parte de un antiguo motor de hélice, según el ejército

FOTO DE ARCHIVO. Una señal que dice "prohibido el acceso no autorizado" cuelga delante de los campos de maíz cerca del lugar donde los bomberos están trabajando, cerca del oleoducto Druzhba, donde se detectó una fuga de petróleo, cerca de la aldea de Zurawice, Polonia

Un objeto que cayó y explotó en un maizal del este de Polonia podría haber sido un componente de un viejo motor de hélice, informó el miércoles el ejército polaco, que añadió que no se había producido ninguna violación del espacio aéreo polaco desde Ucrania o Bielorrusia.

La policía había anunciado anteriormente que un objeto no identificado había caído en un campo de la localidad de Osiny, en la provincia de Lublin, al este de Polonia, fronteriza con Ucrania.

"Tras realizar análisis preliminares de los registros de los sistemas de radar, anoche no se registró ninguna violación del espacio aéreo polaco ni desde Ucrania ni desde Bielorrusia", dijo en la red social X el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La información sobre el hallazgo de un objeto, que, según las evaluaciones preliminares, puede ser un componente de un viejo motor de hélice, ha sido remitida al Centro de Operaciones Aéreas — Comando del Componente Aéreo."

La explosión rompió los cristales de las ventanas de varias viviendas, pero nadie resultó herido, informó la agencia PAP. La policía encontró en el lugar restos de metal y plástico quemados, añadió.

Las sirenas de ataque aéreo sonaron durante aproximadamente una hora sobre la frontera en las regiones ucranianas de Volinia y Leópolis desde alrededor de las 0900 GMT, según mensajes de sus militares publicados en Telegram.

No se registraron ataques aéreos en esas regiones, dijeron sus gobernadores.

Con información de Reuters