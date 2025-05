Referentes políticos de todo el mundo despiden a Pepe Mujica

Murió el "Pepe" Mujica. Tenía 89 años.

El ex presidente José "Pepe" Mujica falleció esta tarde a sus 89 años en su chacra en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. En las últimas horas había trascendido que estaba "en la etapa terminal" del cáncer de esófago que le diagnosticaron a mediados del 2024. Si bien había presentado algunas mejoras cuando empezó con los tratamientos, su salud empeoró después de las elecciones presidenciales del año pasado.

A pesar de su enfermedad, Mujica no abandonó la militancia política ni dejó de dar entrevistas. Siguió de cerca el triunfo del ex intendente de Canelones y actual presidente, Yamandú Orsi, y dedicó sus últimos días a recibir en su chacra a quiénes apreciaba, según contó ayer en una entrevista radial su pareja, Lucía Topolansky. Al conocerse su muerte, los mensajes de condolencias y saludos de parte de los principales referentes uruguayos e internacionales no se hicieron esperar. Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Evo Morales, Pablo Iglesias y Cristina Fernández de Kirchner fueron los primeros en enviar sus saludos vía X (ex Twitter).

Murió el "Pepe" Mujica: los saludos del mundo al expresidente

Frente Amplio

El Frente Amplio (FA), la coalición de izquierda oficialista y de la que Mujica fue uno de sus referentes durante los últimos 36 años, fueron los primeros en comunicar la noticia.

Carolina Cosse

Carolina Cosse es la actual vicepresidenta y, además, militante del Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza política que Mujica fundó en 1989. Muy cercana al expresidente, comunicó su pesar en redes.

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, líder de Podemos en España, siempre fue muy cercano a Mujica. Compartió una foto de uno de sus últimos encuentros.

Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. Fue presidente de Bolivia al mismo tiempo que Mujica fue jefe de Estado de Uruguay.

Cristina Kirchner

Alberto Fernández

Alberto Fernández fue, en los años previos a su presidencia, muy cercano a Mujica. Antes de la campaña presidencial de 2019 fue varias veces a visitarlo a su Chacra, en las afueras de la capital uruguaya.

Jean-Luc Mélenchon

El referente de la izquierda francesa y ex candidato a presidente en las últimas elecciones, publicó un mensaje sentido por la muerte del exguerrillero.

Irene Montero

La parlamentaria europea por Podemos, Irene Montero, compartió su mensaje junto a una foto de Mujica con su histórica compañera de vida, Lucía Tpolansky.

Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también hizo llegar rápidamente su mensaje por X (ex Twitter).

Sergio Massa

El exministro de Economía argentino no se quedó atrás con su saludo, compartiéndolo junto a una vieja foto cuando visitó al expresidente.

Claudia Sheinbaum

La preesidenta de México también hizo llegar su saludo por la muerte del líder uruguayo.

Los partidos y espacios políticos internacionales que saludaron al expresidente tras su muerte

Grupo de Puebla

El Grupo de Puebla, la coalición internacional progresista de partidos políticos latinoamericanos, fue una de las primera entidades internacionales en hacer llegar sus saludos.

Unión Cívica Radical

La Unión Cívica Radical (UCR) también publicó rápidamente su saludo por la muerte del expresidente uruguayo.