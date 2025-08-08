Corte de apelaciones dice que no hay desacato de funcionarios de Trump por deportación venezolanos

FOTO DE ARCHIVO-El Salvador envía a casa a los venezolanos detenidos en un canje por estadounidenses

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó el viernes un fallo de una corte inferior que encontró causa probable para declarar a funcionarios del Gobierno federal en desacato por su manejo de las deportaciones de cientos de migrantes venezolanos, que usó una ley de guerra de siglos de antigüedad.

El juez de distrito James Boasberg había decidido en abril que los funcionarios podrían enfrentar cargos de desacato criminal por ignorar deliberadamente una orden del 15 de marzo, que prohibía las deportaciones a El Salvador de presuntos miembros de pandillas venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sin que pudieran impugnar sus deportaciones.

El Gobierno de Donald Trump apeló. El viernes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington se puso de su lado en una votación de 2-1.

"La orden del Tribunal de Distrito plantea asuntos preocupantes sobre el control judicial de las funciones ejecutivas básicas, como la conducción de la política exterior y el enjuiciamiento de delitos penales", escribió el juez de circuito Gregory Katsas en una opinión.

