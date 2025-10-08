Las bolsas europeas suben ligeramente ante el impulso de bancos y energéticas

ers) -Las bolsas europeas subían ligeramente el miércoles con los bancos y los valores energéticos a la cabeza de las ganancias iniciales, aunque estas se vieron frenadas por las pérdidas de los valores automovilísticos tras el recorte de las previsiones de BMW y las empresas tecnológicas ante las peticiones de Estados Unidos de prohibir exportaciones.
El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% hasta los 570,4 puntos a las 0712 GMT. Las bolsas locales cotizaban con tendencia dispar, aunque el índice de referencia italiano se revalorizaba un 0,5%.
Los bancos fueron los que más avanzaban, un 0,7%, con el prestamista británico Lloyds , la francesa Société Générale y la italiana BPER Banca como líderes de las ganancias.
Los grandes valores del sector del petróleo y el gas subían un 0,4%, en consonancia con la subida de los precios del crudo.
La alemana BMW caía un 5,3% después de que el fabricante de automóviles recortara sus previsiones de beneficios para 2025 debido a un cambio en las hipótesis sobre los aranceles estadounidenses y a un crecimiento más débil de lo esperado en el mercado chino.
El índice automovilístico más amplio caía un 1,5%, y su rival Mercedes también bajaba un 3,1%.
Las tecnológicas retrocedían un 1,1%, con las empresas relacionadas con los chips ASML y ASMI a la cabeza de los descensos, después de que legisladores estadounidenses pidieran una prohibición más amplia de las ventas de equipos de fabricación de chips a China.
Los inversores también se centrarán en Francia, donde el presidente, Emmanuel Macron, se encuentra bajo una creciente presión para dimitir o convocar unas elecciones parlamentarias anticipadas en medio de una agitación política cada vez mayor. El índice francés subía un 0,2% a primera hora.
Con información de Reuters