Allanan la casa de una diputada opositora a Trump a un mes de las elecciones (Foto: Getty Images)

Agentes federales de Estados Unidos allanaron este lunes la casa de la diputada demócrata Ilhan Omar, una de las mayores críticas del presidente Donald Trump. Desde el Departamento de Justicia estadounidense señalaron que se trata de una investigación penal, pero no brindaron más detalles. Faltan menos de tres semanas para las elecciones de medio término, donde la congresista de Minnesota buscará su reelección.

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Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional explicó que el allanamiento a la diputada fue realizado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional tras una orden judicial y "forma parte de una investigación penal federal en curso”.

Durante toda la mañana de este lunes, la calle de la vivienda de Omar en Washington D. C. estuvo acordonada mientras agentes federales se encontraban en el lugar. Se desconoce si la congresita se encontraba dentro de su casa durante el procedimiento.

Desde el Gobierno aseguraron que el allanamiento responde a una orden judicial (Foto: Reuters)

El registro a Omar, oriunda de Somalia y cuyo estatus de inmigrante ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por los republicanos, fue criticado por los principales demócratas del Congreso, que cuestionaron la cercanía a los comicios. Habitualmente, el Departamento de Justicia evita investigaciones públicas que involucren a candidatos en los 60 días previos a unas elecciones.

Según consignó AP, el mes pasado el propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había adelantado que había una "investigación en curso" frente a la posibilidad de que Omar hubiera "mentido" en sus formularios de inmigración.

Omar tras el allanamiento federal a su casa: "No me callarán"

Omar, crítica abierta de la gestión de Trump, describió al allanamiento como un "intento de atacar a los enemigos políticos y de instrumentalizar a las fuerzas del orden federales".

“Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán”, afirmó la congresista.

La congresista ha sito atacada por Trump a lo largo de los años (Foto: AP)

El fin de semana pasado, el propio presidente había mencionado a Omar durante un discurso en el que criticó su educación y señaló que el vicepresidente JD Vance y el sector republicano la estaban investigando.

También Trump llegó a cuestionar en redes sociales a la comunidad somalí-estadounidense y apuntó: "Minnesota está siendo tomada por inmigrantes somalíes; el pueblo de Minnesota debe contraatacar".