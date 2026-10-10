Tras acordar con Putin, Trump le soltó la mano a Zelenski: "Nuevo presidente"

Un día después de acordar con Vladimir Putin para que inyecte su diésel al mercado estadounidense y al resto del mundo, el presidente Donald Trump consideró este sábado que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente". Sus dichos se dan en respuesta a las críticas de Volodimir Zelenski, quien cree que el acuerdo hará que Rusia pueda seguir financiando la guerra.

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"Ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente", dijo Trump en declaraciones a la prensa al salir de la Casa Blanca. Para el mandatario estadounidense, su par ucraniano "quiere crear problemas al mundo" al seguir autorizando ataques contra refinerías rusas.

"Más le vale parar", dijo Trump antes de deslizar que Ucrania debería "tener un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo". Y luego siguió: "Les dijimos: 'Pueden hacer lo que quieran con Rusia, pero no ataquen las refinerías', porque ese es un problema mundial que ya existe".

Según el mandatario republicano, Zelenski "podría haber cerrado muchos tratos" para frenar la guerra que mantiene con Rusia desde febrero de 2022. "Por alguna razón, nunca los hace", arremetió Trump.

Este viernes, el propio líder de la Casa Blanca confirmó que se había llegado a un acuerdo con Moscú para dotar de diésel no solo al mercado estadounidense sino de todo el mundo.

Cómo fue el acuerdo

A través de una publicación en Truth Social, Trump calificó la medida como "de gran importancia" y afirmó que el suministro de petróleo ruso permitirá que los precios del diésel caigan de forma pronunciada y rápida.

"Lograr precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad", escribió el mandatario.

Qué dijo Zelenski

Al conocer el anuncio, el propio Zelenski lo calificó como un "regalo" a Putin y una muestra de una "debilidad" ante la relajación de sanciones a Moscú.

"Esto le hace el juego a Rusia, ya que le permite matar a más personas, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por EE.UU. e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo", señaló.