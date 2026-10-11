El FBI presentó una evaluación de "justificación de fuente única" para contratar a los entrenadores de la Ultimate Fighting Championship (UFC) con el objetivo de enseñar técnicas de artes marciales mixtas a sus agentes especiales. El procedimiento legal permite firmar un contrato directamente con una empresa específica sin revisar las ofertas de otras firmas.

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Kash Patel, quien asistió a la celebración del cumpleaños 80 del presidente Donald Trump organizada por la UFC en la Casa Blanca, busca ahora un contrato de un año de "proveedor único" con la empresa que dirige Dana White para impartir un programa de formación a los agentes en "técnicas tácticas de defensa", según un documento de la agencia publicado en septiembre.

"El objetivo de la formación es mejorar las capacidades de combate físico, la fortaleza mental y la conciencia táctica, aspectos cruciales para los agentes especiales en situaciones de alto riesgo", señala el documento, cuya existencia fue revelada inicialmente por MS NOW.

Luego, el texto agrega: "A través de investigaciones de mercado se identificaron otras empresas con algunas habilidades, pero la UFC es la única que cumple los criterios del FBI en lo que respecta a golpes, grappling, takedowns, defensa contra armas, control en el suelo y entrenamiento físico".

Se desconoce el valor del contrato, ya que la cifra estimada fue tachada en el texto, según confirmó el medio Independent. Tras mantener el contrato exclusivo durante un año, se llevará a cabo una investigación de mercado adicional para introducir licitación competitiva en futuros contratos a largo plazo, y se especificó que las otras empresas pueden presentar objeciones hasta el día 15 próximo.

Kash Patel busca ahora un contrato de un año de "proveedor único" con la empresa que dirige Dana White.

FBI y UFC: sospechas por la implicancia de Trump en el acuerdo

El contrato despierta sospechas al otorgar el Gobierno estadounidense un estatus exclusivo a una organización privada de artes marciales mixtas. White es considerado uno de los amigos de larga data y principales colaboradores del presidente Trump.

En los inicios de la UFC, el mandatario republicano ayudó a White cediendo su propio casino como sede para las peleas, y White participó como orador en apoyo a Trump en la Convención Nacional Republicana de 2024.

El pasado mes de junio, además, se celebró el evento "UFC Freedom 250" en el Octágono, un acontecimiento sin precedentes en el South Lawn de la Casa Blanca para celebrar el cumpleaños de Trump.

En junio pasado, se celebró el evento "UFC Freedom 250" en el Octágono, un acontecimiento sin precedentes en el South Lawn de la Casa Blanca para celebrar el cumpleaños de Trump. (Foto: EFE).

Por su parte, Patel también es aficionado a este deporte y se le vio en varios eventos. En el documento, el FBI afirmaba que la UFC estaba "excepcionalmente cualificada" para impartir la formación, destacando las habilidades de los entrenadores.

El acuerdo propuesto evitaría el proceso de licitación habitual para los contratos federales, una práctica que la administración Trump ya llevó a cabo anteriormente.

Durante la fallida renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el Servicio de Parques Nacionales adjudicó a Greenwater Services —una empresa con sede en Ohio y vínculos con un donante de Trump— un contrato de 1,7 millones de dólares sin licitación para instalar un sistema de purificación de agua, según informó The New York Times en junio. Pocos días después de finalizar el proyecto, el agua del estanque se volvió verde debido a la proliferación de algas.