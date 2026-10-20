Meloni criminaliza la protesta y habilita las detenciones preventivas a menores

En el marco de las protestas masivas en Milán, Italia, la primera ministra Giorgia Meloni anunció este martes un decreto que habilitará la detención preventiva por 24 horas a todos los menores sospechosos de participar en disturbios. La decisión fue tomada por la premier tras una reunión de gabinete junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Francesca Quadri, y el subsecretario de Estado italiano, Alfredo Mantovano. También firmó el despliegue de 500 soldados especiales en Milán, aunque sin darles los poderes de policía judicial, algo exigido por los titulares de Seguridad en el gabinete.

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Tras un septiembre cargado de manifestaciones leves contra el Gobierno italiano, el fin de semana pasado la situación estalló con protestas ampliadas de sindicatos, trabajadores y organizaciones estudiantiles en distintos puntos del país, con Milán, Turín y Bolonia como focos principales. Las huelgas derivaron en violentos disturbios, saqueos y enfrentamientos con la policía. La convocatoria a un paro general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) motivó a Meloni y su cúpula a activar comités de seguridad de urgencia para contener la crisis social que ya suma cientos de detenidos.

La premier italiana anunció la medida a través de un video en sus redes sociales. Allí, afirmó que la presencia de tantos "jóvenes alborotadores" le resultaba "dolorosa y aterradora".

“Los jóvenes… vinieron a la plaza a destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo. Este es un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo a seguir para otros", agregó la primera ministra de la península itálica. También señaló que los manifestantes "serán responsables de pagar los daños a la propiedad", mientras que los padres "serán responsables de los daños causados ​​por menores".

"Quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres", advirtió Meloni.

Los detalles del decreto de Meloni

Además de habilitar las detenciones a menores, el decreto establece a la participación violenta en una manifestación como un delito penal, punible con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20.000 euros (22.500 dólares). Las penas se agravarán en caso de que los infractores se cubran el rostro o si alguien resultase herido. También presupone automáticamente que toda persona mayor de 14 años es capaz de entender sus propios actos, salvo que haya prueba que demuestre lo contrario. Hasta ahora, esa cuestión era únicamente competencia de un juez.

El decreto ahora espera que el Parlamento lo convierta en ley definitivamente en un plazo de 60 días. Meloni también afirmó que el gobierno sumará más camas a los centros de detención y jueces al sistema de justicia juvenil.

Cómo fue la represión en Milán y qué se sabe hasta ahora

De acuerdo a la información que trascendió en las últimas horas, la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Los saqueos y la violencia continuaron el domingo, y las autoridades informaron que más de 100 agentes de policía resultaron heridos en dos días.

Los números oficiales que publicó la policía de Milán afirmaron que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios del sábado por la noche, incluidos "una gran presencia de italianos naturalizados nacidos de padres extranjeros", según señalaron. De las 50 personas arrestadas durante el fin de semana, más de 30 son menores de edad.