Italia se suma a la ola de protestas en Europa: nuevamente hubo disturbios en Milán (Foto: Europa Press)

Cientos de jóvenes volvieron a manifestarse este domingo en Milán, Italia, en una concentración que derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía. Las protestas contra el aumento del costo de vida y por los bajos salarios dejaron 60 detenidos. La primera ministra Giorgia Meloni convocó una reunión de seguridad para este lunes.

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Los disturbios empezaron un poco antes de las 17 hs cuando cientos de jóvenes se reunieron alrededor de la plaza del Duomo, donde ya estaba montado un operativo policial para prevenir las tensiones, tras los disturbios del sábado previo.

Poco después empezaron los enfrentamientos con la policía, los saqueos a un supermercado, barricadas, volcado de contenedores y destrozos en mobiliario urbano. De acuerdo a diferentes medios locales, se desplegó una unidad antidistubios en la zona donde se vivió una "situación de guerra de guerrillas" y los efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Tras los incidentes, al menos 60 personas fueron detenidas. La situación parecía más controlada en la última hora de la tarde europea.

Los disturbios de este domingo se suman a los del sábado en el norte del país, además de Milán, se dieron en las ciudades de Turín y Bolonia. La ola de protestas de jóvenes sigue a la que se desató semana atrás en Francia y también avanzan las movilizaciones en Bélgica. Las marchas en los diferentes países tienen una razón similar: contra los recortes presupuestarios y el pedido de más fondos para la educación.

Georgia Meloni convocó a una reunión de seguridad

Giorgia Meloni convocó una reunión de seguridad para el lunes 19 de octubre, tras los enfrentamientos del fin de semana. Sobre los disturbios del sábado, la primera ministra sostuvo en su cuenta de X: “Son matones que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes”.

Georgia Meloni convocó a una reunión de seguridad (Foto: AFP)

En ese contexto, tras las manifestaciones de jóvenes, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal y más antiguo sindicato del país, convocó a una huelga general para el 20 de noviembre.

Con información de EFE.