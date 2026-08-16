Un matrimonio condujo más de 100 kilómetros por una ruta italiana sin darse cuenta que su hijo, quien se encontraba en el asiento de atrás, había muerto. Tanto su padre como su madre pensaban que estaba durmiendo, jamás pensaron en que lo peor había ocurrido hace unos minutos. Sus padres lo llamaron en varias oportunidades, pero al ver que no respondía, comenzaron a pensar lo peor.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 7:30 (hora Italia) en la autopista A21 Turín-Piacenza, entre los peajes de Casteggio y Voghera, según informó el diario Corriere della Sera. La víctima era de nacionalidad rumana, tenía 31 años y antecedentes de problemas cardíacos.

Como murió de una infarto, no tuvo tiempo de pronunciar palabras para pedir ayuda. Su fallecimiento se produjo sin que sus padres se dieran cuenta de lo que había pasado. La familia viajaba por la A21 en dirección a Turín, pero se desconoce si se encontraban de vacaciones o eran residentes de la región.

¿Cómo fue la muerte en la ruta?

El padre era quien conducía el vehículo y la madre iba en el asiento de acompañante. Tras detectar que su hijo no respondía, se detuvieron en la banquina de la autovía, lo tocaron y se dieron cuenta de que ya no tenía signos vitales.

De inmediato, se comunicaron con el número de emergencias de Pavía, pero ya era tarde. Tras revisarlo, el médico lo declaró muerto. Los padres explicaron que su hijo había su pronunciado sus últimas palabras unos 100 kilómetros antes. Además, informaron que el hombre padecía de problemas cardíacos leves.

¿Qué se sabe del caso hasta el momento?

Según informaron distintos medios italianos, la identidad del matrimonio y de la víctima no trascendió. Aunque se confirmó la nacionalidad del fallecido, no se determinó si sus padres también eran rumanos.

Además, se desconoce bajó qué circunstancias se encontraban en Italia. Al encontrarse en el trayecto Turín-Piacenza, se cree que se encontraban de vacaciones.

El viaje en coche tiene una duración de casi 1 hora y 45 minutos si no hay tráfico pesado, contando unos 160 kilómetros. Voghera es una localidad y comuna italiana de la provincia de Pavía, en la región de Lombardía, al norte del país. Tiene una población de 39 238 habitantes.