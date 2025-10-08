Gobierno de Lula tiene valoración positiva del 33%, el nivel más alto del año: encuesta

Foto de archivo del Presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva en una rueda de prensa en la sede de la ONU

La evaluación positiva del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó su nivel más alto este año, aunque sigue siendo inferior a la evaluación negativa, y la aprobación personal del presidente ha seguido mejorando desde mayo, mostró una encuesta dada a conocer el miércoles.

Según la encuesta de Genial/Quaest, el 33% de los consultados valora positivamente al Gobierno del mandatario brasileño, frente al 31% del sondeo de septiembre. La valoración negativa alcanzó el 37% en octubre, un punto porcentual menos que en el mes previo.

Los que califican al Gobierno de regular son el 27%, frente al 28% de la encuesta anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La aprobación personal de Lula también siguió subiendo. En octubre, el 48% dijo que aprobaba al Gobierno, el mejor nivel del año y dos puntos porcentuales más que en septiembre, mientras que el 49% dijo que lo desaprobaba, un empate técnico dentro del margen de error de 2 puntos porcentuales.

En septiembre, la desaprobación se situaba en el 51%.

El sondeo de Quaest, encargado por Genial Investimentos, encuestó a 2.004 personas entre el 2 y el 5 de octubre.

Con información de Reuters