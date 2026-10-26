Lula o Bolsonaro: quién ganó en Argentina el balotaje de Brasil 2026

Lula ganó el balotaje en Brasil 2026 ante Flávio Bolsonaro. Se impuso con el 51,79% frente al 48,21% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, según los datos del portal de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE). De esa manera, logró dar vuelta el resultado de las elecciones generales que tuvieron lugar el 5 de octubre pasado. Pero, ¿quién fue el candidato ganador en la Argentina?

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Durante la jornada del 25 de octubre, los ciudadanos brasileños residentes en la Argentina votaron de forma mayoritaria por Lula. Con un avance casi total del escrutinio en el país, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) captó cerca del 69% de los votos y también ganó en el territorio argentino, superando ampliamente al candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, quien concentró el 31%.

Sobre un recuento parcial de 6.581 sufragios correspondientes a 18 de las 19 secciones electorales habilitadas en suelo argentino, Lula reunió 4.455 votos, mientras que Flávio Bolsonaro sumó 2.012. La jornada registró además 53 votos en blanco y 61 nulos, con un incremento de la participación electoral del 11% respecto de la primera vuelta.

Resultados provincia por provincia en la Argentina

El comportamiento del electorado brasileño varió según la jurisdicción del país, registrándose la mayor brecha en Buenos Aires y contiendas más ajustadas en el interior: