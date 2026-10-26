Lula celebra la reelección: "Fue una derrota del negacionismo y la mentira"

Luego de festejar con euforia haberle ganado ganado en balotaje al candidato Flávio Bolsonaro, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva le habló a la militancia que lo esperaba en el Hotel Intercontinental en Sao Pablo donde agradeció principalmente a los jóvenes por confiar en él para este nuevo desafío. "Esta elección fue una derrota del negacionismo y la mentira", afirmó Lula al dejar afuera de la carrera al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, preso por intento de Golpe de Estado.

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El presidente, el primero en tener un cuarto mandato y en cambiar el resultado de una primera vuelta, agradeció al pueblo brasilero por haberlo acompañado en el balotaje y destacó que la asbtención y los votos nulos y blancos fueron los más bajos de la historia para una instancia como esta.

"Tengo que agradecer a las personas que coordinaron nuestra campaña, a los partidos que participaron, y quería agradecer al pueblo brasilero por la generosidad que tienen conmigo hace mucho tiempo. Agradezco la generosidad de la juventud para defender la democracia", dijo Lula emocionado y sostuvo que en esta elección no solo fue para retener la presidencia sino que fue en contra del injerencismo extranjero, principalmente a través de plataformas como Meta.

"Vencimos la intromisión que vino desde las plataformas digitales", dijo el líder del Partido e los Trabajadores (PT) y anunció que en este nuevo mandato buscará la forma de regularlas y aplicarles nuevos impuestos. "No es posible que la gente no tenga consciencia de que el crimen en el mundo digital tiene que ser tratado igual que en la vida real. No podemos dejar que empresas monstruosas y grandes ganen millones y no paguen ni un impuesto en nuestro país e intenten direccionar el resultado electoral", denunció.

También se mostró muy emocionado por la enorme marea roja de militantes en la avenida paulista en las últimas semanas. "Nunca consegui ver la cantdiad de gente con ese entusiasmo, yo quedé muy emocionado por los cantos sobre la independencia". Seguidamente felicitó al diputado federal por Minas Gerais, André Janones, por hacerse cargo de la campaña digital de cara a la segunda vuelta y crear el "ejército de Lula", un grupo de difusión de Whatsapp en el que se coordinaron acciones de campaña. "Tuvo el papel exponencial en esta campaña para levantar diariamente la moral de nuestra tropa", dijo y lo felicitó. También prometió que habrá más participación de la gente en las decisiones cotideanas de gobierno y un mayor diálogo entre Lula y los brasileños. "Voy a conversar mucho con el pueblo, muchas veces por día".

Acompañado por su esposa Janja y por la esposa del vice presidente Gerardo Alckmin, Lula dijo que las mujeres serán tratadas con el mayor respeto y en igualda de condiciones. Sobre la religión, que jugó un papel importante en la campaña, Lula dijo que no tiene preferencia por ninguna y que solo tiene respeto hacia el pueblo.





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