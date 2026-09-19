El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó fuertes acusaciones contra el Tribunal Supremo Federal (TSF) por el escándalo que involucra al banquero Daniel Vorcaro, detenido por un fraude multimillonario relacionado con el Banco Master. El mandatario aseguró que al menos cinco magistrados estarían vinculados "directa o indirectamente" con el empresario y habló de presuntos favores sexuales y económicos.

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¿Qué dijo Lula da Silva sobre el escándalo del Banco Master?

Lula se refirió al escándalo durante una entrevista radial y apuntó contra los vínculos que Vorcaro habría construido con integrantes del Poder Judicial y dirigentes políticos. Según el presidente brasileño, el banquero organizaba encuentros privados con personas de sectores de poder como una forma de generar influencia. "Corrompió a todos", sostuvo Lula en diálogo con Radio Tupi al describir el entramado que, según su denuncia, habría armado Vorcaro.

¿Cómo se vincula al Tribunal Supremo de Brasil con las fiestas de Daniel Vorcaro?

El mandatario fue más allá y afirmó que el empresario organizaba "fiestas y orgías" y que llevaba mujeres de distintos países para participar de esos encuentros. "Patrocinaba orgías, traía mujeres de Suecia, Suiza, no sé de dónde, para los brasileños ricos. Y luego involucraba a gente del Tribunal Supremo, involucraba a congresistas, involucraba a senadores, involucraba a todos", afirmó Lula.

El presidente también relató un episodio que habría involucrado a uno de los magistrados, aunque evitó mencionar su nombre. Según su versión, un juez habría mantenido relaciones con una mujer vinculada a Vorcaro y posteriormente habría solicitado que el banco se hiciera cargo de una deuda de 10.000 reales. "Circuló la historia de un hombre que estaba con una mujer que le costó 10.000 reales y aún no le pagó, y le dijo al banco de Vorcaro que pagara. Prácticamente intentó recurrir a una agencia de cobranza para saldar su deuda", relató y remató: "Este tipo de comportamiento tan bajo tiene que acabar en la política".

Chats, filtraciones y nombres propios: los chats de Vorcaro que comprometen a la justicia

Las declaraciones de Lula se produjeron luego de que se conocieran conversaciones extraídas del teléfono celular de Daniel Vorcaro. Esos mensajes son analizados dentro de las investigaciones sobre los vínculos del banquero con integrantes del máximo tribunal brasileño y otros sectores de poder.

Entre las conversaciones difundidas por el portal Metrópoles aparece una mujer identificada como Rayanna, quien habría intercambiado mensajes con Vorcaro acerca de encuentros con otras mujeres. Según esa información, días después de una de esas conversaciones, Rayanna habría afirmado que una de las participantes "se acostó con Kassio", una expresión que fue interpretada como una posible referencia al juez Kassio Nunes Marques.

De Moraes a Nunes Marques: los seis magistrados bajo la lupa de la investigación

Aunque Lula habló de cinco integrantes del tribunal vinculados "directa o indirectamente" con el escándalo, las versiones difundidas por medios brasileños mencionan a seis magistrados en relación con las investigaciones. Se trata de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Luís Fux y André Mendonça.