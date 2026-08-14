Luigi Mangione se declaró culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare: "Le disparé"

El joven italo-estadounidense Luigi Mangione se declaró culpable este viernes de los cargos federales por el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan. El acusado reconoció haberle disparado al empresario ante el tribunal encabezado por la jueza Margaret Garnett. "Le disparé al Sr. Thompson y murió”, dijo Mangione, a la par que dijo haber sido consciente de que cometía un delito. La sentencia fue fijada para el 18 de diciembre y Mangione quedó expuesto a una posible condena de cadena perpetua. La jueza le explicó que el sistema federal de Estados Unidos no contempla la libertad condicional y que, en caso de recibir una pena de prisión, deberá cumplir "al menos el 85% de la condena", aunque puede obtener una reducción por buena conducta.

Durante la audiencia, el acusado explicó los motivos que, según su versión, estuvieron detrás del ataque. Dijo que durante años sufrió un intenso dolor luego de una fractura de espalda y que, al mismo tiempo, había sido testigo de experiencias similares atravesadas por otras personas frente al sistema de salud y las compañías aseguradoras.

Mangione contó que se enteró de que UnitedHealthcare realizaría su reunión anual de inversores en diciembre de 2024 y comenzó a investigar dónde se llevaría a cabo. Según declaró ante el tribunal, la ubicación del encuentro no había sido difundida públicamente, por lo que buscó información para identificar el lugar y conocer quiénes participarían.

“En noviembre de 2024 viajé desde fuera del estado de Nueva York a Manhattan. Luego envié un correo electrónico a la directiva de UnitedHealthcare, haciéndome pasar por un inversor de una empresa que gestiona más de 15 mil millones de dólares en activos y solicitando información sobre la conferencia”, relató. Luego agregó que desde la compañía le respondieron rápidamente a ese pedido. “A diferencia de mis interacciones anteriores con aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora", afirmó.

Mangione aceptó la responsabilidad por el crimen

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, aseguró después de la audiencia que su cliente asumió "total responsabilidad" por la muerte de Brian Thompson. La defensora sostuvo que Mangione consideraba que el sistema sanitario estadounidense había sido responsable de agravar su situación personal.

"Creía que el sistema le había fallado y arruinado la vida", explicó Agnifilo, quien también cuestionó la forma en que el caso está siendo llevado adelante por las autoridades.

Qué dijo la jueza Garnett respecto de la confesión de Mangione

Garnett le advirtió a Mangione que, al declararse culpable, podía quedar expuesto a cualquier combinación de penas hasta alcanzar el máximo previsto por la ley. También le informó que podría recibir hasta cinco años de libertad supervisada por cada cargo y multas de hasta US$ 250 por cada uno, además de una eventual orden de restitución.

Mangione confirmó en reiteradas oportunidades que comprendía las consecuencias de su decisión. También declaró que no había recibido tratamiento ni había sido hospitalizado por enfermedades mentales o adicciones. Dijo que había tomado trazodona dos días antes de la audiencia para dormir, pero aseguró que el medicamento no afectaba su capacidad para comprender el procedimiento.