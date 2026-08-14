Luigi Mangione se declara culpable en caso federal y admite haber asesinado a jefe de aseguradora

FOTO DE ARCHIVO: Luigi Mangione asiste a una audiencia en el Tribunal Penal de Manhattan.

Luigi Mangione admitió el viernes ante el tribunal haber asesinado a ‌un directivo de una ‌aseguradora sanitaria y se declaró culpable de los cargos federales de acoso con intención de matarlo.

La declaración de culpabilidad evitará un juicio federal en este caso, seguido muy de cerca, por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, ​Brian Thompson, un ⁠crimen que se convirtió en un símbolo ‌de la frustración de los estadounidenses ⁠con las prácticas del sector ⁠de los seguros médicos.

También podría permitirle solicitar la desestimación de los cargos estatales por asesinato y retrasar ⁠el próximo juicio en ese caso.

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Mangione, ​de 28 años, se había declarado ‌anteriormente inocente en abril ‌de 2025 de los cargos de asesinato, tenencia ⁠ilícita de armas y acoso presentados por la fiscalía federal de Manhattan.

La jueza federal de distrito Margaret Garnett desestimó los cargos de ​asesinato y ‌tenencia ilícita de armas por cuestiones técnicas de derecho en una sentencia sorpresa dictada en enero.

La decisión eliminó la posibilidad de que Mangione se enfrente a la ⁠pena de muerte en el caso federal, aunque aún se enfrenta a una posible condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable de los cargos restantes de acoso.

Su juicio federal estaba previsto, según la última información, para ‌enero.

Thompson dirigía la unidad de seguros de UnitedHealth Group antes de ser asesinado a tiros en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, a las puertas de un hotel donde se ‌celebraba una conferencia de inversores.

Las impactantes imágenes del asesinato y la persecución de cinco días para dar con ‌el sospechoso ⁠convirtieron el caso en un tema recurrente en los medios de comunicación y ​en una sensación en las redes sociales. Mangione fue detenido en Pensilvania.

Con información de Reuters