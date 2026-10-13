Prevost vive en Florida, es veterano de la Marina de los Estados Unidos y se encuentra hospitalizado, recibiendo tratamiento contra el cáncer.

Louis Prevost, de 74 años, es el hermano mayor del papa León XIV y será operado por cáncer. Su situación cobró más notoriedad luego de que se conociera el resultado de la cirugía a la que fue sometido el Sumo Pontífice este martes al mediodía.

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Según informó el Vaticano, León XIV fue intervenido por un adenocarcinoma pulmonar y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. Antes de ingresar al sanatorio, su hermano Louis expresó: "No hay mucho más que pueda decir, salvo que lo incluyan en sus oraciones para que la operación salga bien y no haya más complicaciones".

En diálogo con el Corriere della Sera, aseguró que su hermano "se recuperará por completo y continuará con su misión de dirigir la Iglesia Católica". Prevost vive en Florida, es veterano de la Marina de los Estados Unidos y se encuentra hospitalizado, recibiendo tratamiento contra el cáncer.

"Estoy seguro de que las oraciones ayudan", expresó al medio citado. La operación a la que será sometido el hermano del Papa busca evitar que la enfermedad derive en complicaciones de mayor gravedad para su salud a largo plazo.

¿Quién es Louis Prevost, el hermano de León XIV?

En una entrevista que dio poco después de que su hermano Robert se convirtiera en Papa en mayo de 2025, tras la muerte de Francisco, Luis sostuvo que, aunque ahora se lo conozca como León XIV y sea el líder de la Iglesia Católica, siempre lo verá como su "pequeño hermano, Rob".

La noticia lo llenó de alegría, pero reconoció que temía que se vieran y hablaran con menos frecuencia y sentía cierta aprensión por la responsabilidad que recaía sobre él. Louis también es partidario de Donald Trump, quien lo invitó al Despacho Oval y lo llamó "totalmente MAGA".

Prevost también contó en varias oportunidades que con el Papa tienen "opiniones diferentes" sobre política, entre los que se incluyen temas como la inmigración, pero limitan las discusiones políticas. Apenas había sido elegido, León XIV fue calificado de "wok" y "marxista como Francisco" por sectores MAGA.

Sin embargo, antes de reunirse con Louis Prevost, Trump aseguró que le gustaba León XIV y que esperaba reunirse con su hermano en un intercambio con periodistas en el Capitolio, después de encontrarse con los republicanos de la Cámara de Representantes.