Feinmann reveló qué hará el Papa con el viaje a Argentina tras su operación: "Lo que me dijeron fue..."

El periodista Eduardo Feinmann se refirió en A24 a la posible visita del papa León XIV a la Argentina y sostuvo que, por estas horas, la principal preocupación en el Vaticano pasa por la salud del pontífice.

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"Hoy, lo menos importante es que venga el Papa. Yo creo que hoy lo más importante de todo es la salud del Papa", afirmó Feinmann al analizar la situación. Luego agregó: "Todos rezamos para que esté bien".

El periodista aseguró que tiene contactos en el Vaticano, entre ellos una persona que trabaja en la Secretaría de Estado y otra cercana al pontífice. Según relató, ambas fuentes le transmitieron que, por el momento, la prioridad no es definir el viaje, sino atender la situación médica de León XIV.

En ese contexto, Feinmann sostuvo que, durante la semana anterior, al Papa le realizaron estudios en el hospital Gemelli. "Lo que parecía una simple inflamación llevó a la confirmación posterior de que se trataba de un nódulo pulmonar, por lo que los médicos han decidido intervenir lo más rápido posible", relató y agregó: "Luego de la intervención deberá, en principio, permanecer siete días internado. Y la palabra que me dijeron fue, y yo creo que es la palabra clave, 'dependiendo de lo que resulte de la operación'".

Feinmann reveló información desconocida sobre la visita del Papa en medio de la incertidumbre.

La recomendación médica que podría afectar el viaje a la Argentina

Feinmann aclaró que la visita del Papa a la Argentina no fue cancelada oficialmente y que los preparativos continúan. No obstante, remarcó que su concreción permanece sujeta a la evolución de su estado de salud. "Lo del viaje está por verse. No es que está eliminado, que ya lo dieron de baja. No, de ninguna manera. Todavía sigue en agenda, está todo preparado", explicó.

Por último, el periodista reveló cuál sería una de las recomendaciones que, según sus fuentes, podrían transmitirle al pontífice: "No tome un avión durante dos meses".