La Internacional Progresista repudió la injerencia de Trump en América Latina

Jorge Taiana en la cumbre "Nuestra América"

Delegados de gobiernos, parlamentos y movimientos políticos participaron de la cumbre "Nuestra América”, un encuentro fue convocado por la organización Internacional Progresista que se realizó en Bogotá, Colombia. En un comunicado alertaron por la intervención de Estados Unidos en las políticas de los países de América Latina.

Los miembros alertaron acerca de "la bandera de una Doctrina Monroe revivida y de un nuevo “Corolario Trump”, que afirma a las Américas como una esfera exclusiva de control y trata la soberanía, la democracia y el derecho internacional como impedimentos en lugar de obligaciones".

El diputado nacional, Jorge Taiana, participó de la cumbre e hizo hincapié en la “defensa de la soberanía” y “la integridad regional en el actual escenario internacional”. Durante su intervención, el ex Canciller remarcó “la importancia de la integración regional y del multilateralismo” como “herramientas fundamentales” para “preservar la paz y la defensa de la soberanía” frente al ataque de las potencias hegemónicas.

La reunión concluyó con la aprobación de la Declaración de San Carlos en la que se destacan como principales puntos: la defensa del derecho internacional y la soberanía, se denuncia el nuevo intervencionismo estadounidense, se reafirma la necesidad de la integración como condición para resistir la coerción, se ponen en valor las experiencias de integración como el UNASUR y se proyecta un plan de acción para el futuro del espacio.

"Nuestra América" busca discutir y articular un plan de defensa de la soberanía de la región de América Latina. La cumbre se llevó adelante en el Palacio de San Carlos, en sede de la cancillería en Bogotá, Colombia.

De esta manera, participaron David Adler, Co-Coordinador General de la Internacional Progresista; Rosa Yolanda Villavicencio, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Christian Clémence Guette, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia; Daniel Rojas, Ministro de Educación de Colombia; Andrés Arauz, excandidato a la Presidencia de Ecuador, Bill de Blasio, exalcalde de la ciudad de Nueva York; el diputado español Gerardo Pisarello; Walter Baier, Presidente del Partido de la Izquierda Europea; Mónica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo, Brasil, entre otros.

