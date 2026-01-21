Nación intervino el puerto de Ushuaia y Melella criticó: "No existe justificación"

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación anunció que suspendió la habilitación del puerto de Ushuaia luego de haber detectado irregularidades en el manejo de fondos y ordenó su intervención administrativa. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, por su parte, repudió la decisión y anunció que está en contacto con el Gobierno para revertir la medida.

“La medida se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores, y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan”, revelaron a través de un comunicado de prensa.

La resolución lleva la firma el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención será por el plazo de un año y se espera su publicación en el Boletín Oficial. Dos semanas atrás, desde la Dirección Provincial de Puertos calificaban como una "operación" las versiones de que Nación podía hacerse con el control de la dependencia.

La medida se inició a partir de una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial N° 1596, a cargo del secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, tras la creación de un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia.

De esta forma, Avellaneda, bajo la supervisión de directores y gerentes de la agencia, estará al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria de Tierra del Fuego.

Asimismo, desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación revelaron que iniciaron inspecciones y detectaron fallas en la infraestructura portuaria: el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica; así como serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa.

Por su parte, expresaron que las fallas fueron informadas a la provincia junto al reclamo por la creación de un registro de ingresos y egresos de dinero y compras, acción que fue tercerizada a una empresa que figuraría habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.

“En detrimento de la normativa vigente, que indica que el presupuesto del puerto solo puede ser usado para inversiones en sí mismo, se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego uso un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”, remarcaron. Por último, señalaron que Prefectura Naval asistirá la intervención para “optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas”.

Intervinieron el Puerto de Ushuaia: qué dijo Melella

A través de su cuenta de X, Melella expresó que el gobierno fueguino no comparte "ni la medida ni sus fundamentos" y afirmaron que "no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud"

Según indicó, el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos están "trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina".

Y agregó: "Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores".

Melella, gobernador enrolado en Fuerza Patria, sostuvo que "el Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros" y señaló que "la ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante"

"Las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país", señaló.

Por último, informó que "desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego"

