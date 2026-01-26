Bessent: "Argentina es la pieza central de la estrategia de Estados Unidos en América Latina"

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, volvió a hablar sobre los deseos originales del Gobierno de Donald Trump para con Argentina. En esta ocasión, el funcionario del Gobierno de Estados Unidos aseguró que "Argentina se convirtió en la pieza central de la estrategia de Estados Unidos en América Latina".

En una entrevista con el influencer de extrema derecha, Javier Negré, Bessent aseguró que el plan de Estados Unidos en la región tiene como principal objetivo Argentina y aseguró: "Se ha convertido en la pieza central de la estrategia de Estados Unidos en América Latina porque Argentina cambió y ahora Paraguay, Chile, Bolivia y creo que Colombia cambiarán". Con respecto al signo político, por otro lado, también aseguró que tienen esperanzas sobre lo que puede pasar con el futuro de las elecciones en el país que, actualmente, conduce Lula Da Silva. "Veremos qué pasa en Brasil".

Con respecto a esta situación, Bessent no negó ningún tipo de influencia en América Latina sino que, por el contrario, destacó la incidencia del país norteamericano sobre la región. Allí agregó: "Estamos trayendo de vuelta a nuestros aliados latinoamericanos de vuelta a nuestra esfera de influencia". Y, además, agregó que pidió inversiones por "10.000 ó 12.000 millones de dólares en Argentina" pero no dio ningún detalle sobre esta situación.

Legisladores de EE.UU. viajaron a Ushuaia con la mirada puesta en minerales críticos

Apenas unos días después de la intervención del Puerto de Ushuaia, entendida por las autoridades provinciales como un "regalo" del presidente Javier Milei a su par de Donald Trump y en particular al Comando Sur, un avión oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó este domingo en el aeropuerto de Ushuaia, proveniente de Aeroparque. Según informó la embajada norteamericana a El Destape, trasladó a una comitiva bipartidista de congresistas miembros de la Comisión de Energía y Comercio. Aunque no difundieron su agenda, sí aclararon que la visita al país incluye reuniones con "funcionarios gubernamentales y actores clave" para discutir varios temas, entre ellos "el procesamiento de minerales críticos".

"La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica", informaron a este portal desde la oficina de prensa de la embajada de Estados Unidos en Argentina

.