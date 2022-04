Un informe periodístico sugiere que Trump habría intentado declarar la ley marcial en EEUU

La representante republicana Marjorie Taylor Greene sugirió en un mensaje de texto enviado tres días antes de que Joe Biden prestara juramento como presidente de Estados Unidos que algunos de los aliados más acérrimos del entonces mandatario Donald Trump querían declarar la ley marcial para mantenerlo en el poder, reportó hoy la televisora local CNN.

Consultada durante una audiencia si había abogado por la ley marcial para evitar que Biden asumiera el cargo, Taylor dijo en una testificación bajo juramento durante casi cuatro horas que no podía recordar lo ocurrido en ese momento.

"No lo recuerdo, no lo recuerdo, no sé sobre esas cosas", refirió.

Sin embargo, en uno de varios mensajes de texto al entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, Taylor señaló: "Robaron estas elecciones. Todos lo sabemos. A continuación, destruirán nuestro país".

Los mensajes de texto obtenidos por CNN muestran que Taylor abordó esa idea con Meadows.

"En nuestro chat privado solo con miembros, varios están diciendo que la única manera de salvar nuestra república es que Trump pida la Ley Marshall", se lee en un mensaje de texto enviado por Taylor a Meadows.

Se mencionó por equivocación la Ley Marshall en lugar de la ley marcial, ya que la primera fue un programa por el que Estados Unidos trató de facilitar la reconstrucción y recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y se desarrolló entre 1948 y 1952.

La ley marcial es una toma militar del sistema legal civil de un país que elimina al poder judicial independiente.

El mensaje está fechado el 17 de enero de 2021, 11 días después de que una turba instigada por el propio Trump atacara el Capitolio para tratar de detener la certificación de la votación que declaró finalmente a Biden como presidente.

Los mensajes de texto, que suman 2.319, fueron revelados por la CNN, que aseguró que los obtuvo de la representante republicana de Georgia.

El Departamento de Justicia aún no ha anunciado si acusará a Meadows.

Los registros obtenidos por la televisora incluyen numerosos mensajes de números oficiales de teléfono celular de la Casa Blanca. Algunos fueron identificados por la cadena televisiva y otros son desconocidos.

Algunos textos solo incluyen enlaces a informes de noticias y redes sociales y otros parecen incluir contenido que fue cortado y pegado y reenviado. Los registros no contienen imágenes ni archivos adjuntos.

El viernes pasado, Taylor se convirtió en el primer miembro del Congreso en testificar públicamente bajo juramento sobre los acontecimientos que rodearon el ataque al Capitolio.

Ron Fein, que está liderando una impugnación legal a la candidatura de Taylor en Georgia por las acusaciones de que ayudó a facilitar los disturbios en el Capitolio, dijo a NBC News que los mensajes de texto socavan su credibilidad y testimonio en el caso.

"Cualquiera que no pueda recordar si instó al jefe de gabinete de la Casa Blanca a hablar con el presidente de los Estados Unidos sobre la declaración de la ley marcial no puede ser confiado cuando afirma que 'no puede recordar' su propio compromiso en la insurrección", alegó.

El exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, fue uno de los primeros en abogar por la ley marcial.

El comité del 6 de enero citó a Flynn en referencia a una información sobre una reunión del 18 de noviembre de 2020 en el Salón Oval, en la que estaba Trump.

En la misma habrían discutido sobre la necesidad de incautar las máquinas de votación utilizadas en las elecciones de noviembre de 2020.

Los abogados de ambas partes en el caso tienen hasta el jueves para presentar los escritos finales al tribunal, lo que significa que los nuevos mensajes de texto podrían ser citados por los demandantes.

Los informes serán enviados luego al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien decidirá si Taylor permanece en la boleta electoral.

Con información de Télam