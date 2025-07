El debate sobre el uso de contenido generado por inteligencia artificial(IA) por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, y su administración, se reactivó esta semana, cuando Trump publicó un video que mostraba el presunto arresto del expresidente Barack Obama.

El video, de 1 minuto y 26 segundos, fue publicado el lunes en Truth Social, la propia plataforma de Trump. Comienza con clips auténticos de Obama y otros importantes políticos demócratas, del pasado y del presente, declarando que "nadie está por encima de la ley”.

Luego pasa a imágenes que parecen mostrar a Obama siendo arrestado por agentes del FBI en la Oficina Oval, esposado en presencia de Trump, y posteriormente tras las rejas con un mono naranja.

Por supuesto, las imágenes son falsas: Obama no ha sido arrestado. Esa parte del video fue claramente generada con inteligencia artificial. Incluso lleva una marca de agua que revela que fue creado por una cuenta de TikTok con apenas 8000 seguidores, que publica contenido sensacionalista a favor de Trump, parte del cual es generado con IA.

Aun así, Trump lo compartió con sus 10,5 millones de seguidores. Al igual que hizo el 3 de mayo con una imagen claramente falsa que lo mostraba como si fuera el Papa o con un video del 26 de febrero, generado con IA, de una supuesta "Riviera de Gaza" reconstruida y con formato resort de lujo.

En 2024, el contenido generado con IA también formó parte de su campaña de reelección: desde un video donde baila junto al magnate Elon Musk hasta imágenes que retrataban a la candidata demócrata Kamala Harris como una "comunista” al estilo soviético. También compartió imágenes falsas de fans de Taylor Swift con camisetas que decían "Swifties for Trump”, pese a que la estrella del pop respaldó públicamente a Harris.

¿Por qué Trump sigue compartiendo contenido falso generado con IA?

Que el contenido sea falso —y a menudo evidentemente absurdo— no parece preocupar ni a Trump ni a sus seguidores y aliados, que siguen publicando materiales similares con regularidad. Entonces, ¿por qué lo hacen?

"La razón por la que Trump comparte tanto contenido generado con IA es la misma por la que muchos trols de derecha lo hacen: para contribuir a la ‘memeificación' de la política”, explica Alex Mahadevan, director de MediaWise, un programa de alfabetización digital del Instituto Poynter en Florida.

"La propia Casa Blanca ha convertido las imágenes generadas con IA en redes sociales en un elemento central de su estrategia de interacción con el público. Lo hacen por el impacto, por la reacción. Solo quieren seguir siendo relevantes. Y lamentablemente, si uno observa el nivel de interacción, funciona muy bien”.

Antes de las elecciones presidenciales de 2024, muchos observadores temían que el contenido generado por IA confundiera tanto el panorama, que los votantes ya no supieran qué creer. Pero, según Mahadevan, eso no fue lo que ocurrió.

"Lo que realmente logró la IA fue inflar artificialmente su maquinaria de propaganda”, comenta a DW. "Puedes notar de inmediato que es contenido generado por IA. Pero no está diseñado para engañar al espectador, sino para transmitir un mensaje político”.

La táctica de Trump: reforzar apoyos y enfurecer a sus oponentes

Contenido obviamente falso como el video de Obama que compartió esta semana puede que no esté diseñado para convencer a nadie, pero sí para provocar: el objetivo es enfurecer a los opositores y consolidar su base.

"Es carnada para la ira”, explica Mahadevan. "Una manera de ‘hacer rabiar a los progres', de hacer enojar al otro bando político. Cuando ven que los demás comparten un meme y se indignan, les encanta. Lo celebran como si hubieran anotado un touchdown”.

Puede parecer infantil, pero Mahadevan asegura que es una forma de comunicación consolidada.

"La nueva derecha, la derecha digital, la derecha trol, se ha convertido en una parte considerable de la base de Trump, y así es como se comunican entre ellos”, afirma. "Imágenes llamativas, generadas por IA. Es un lenguaje con el que hablan a su base”.

El "dividendo del mentiroso": cómo se beneficia Trump

Aun si Trump no lo busca de forma explícita, su uso de contenido falso alimenta un fenómeno sociopolítico conocido como el "dividendo del mentiroso”: la idea de que, cuanto más se difunden medios manipulados, más escepticismo generalizado generan, facilitando que incluso los contenidos reales se desestimen como falsos.

Trump aprovechó esto durante la campaña electoral, al afirmar falsamente que una imagen verificada de una gran multitud recibiendo a Kamala Harris al bajar del avión vicepresidencial en un mitin en Detroit había sido alterada con IA.

"Estamos entrando en la fase de ‘nada es verdad y todo es posible'”, comentó en la plataforma Threads Renée DiResta, experta en desinformación y exinvestigadora del Observatorio de Internet de Stanford. "La capacidad de sembrar dudas plausibles sobre lo real es una consecuencia no intencionada de poder generar irrealidades”.

La visión de mundo de Trump

Existe, sin embargo, una última explicación de por qué Trump y sus seguidores siguen publicando contenido manifiestamente falso: refleja la visión del mundo que desean ver hecha realidad.

"Estas piezas de contenido son más que basura generada por IA; ayudan a construir un mundo espejo digital que refleja el futuro que Trump imagina, por absurdo que parezca”, escribió The New Yorker en marzo. "En el mundo real, la visión de Trump de Gaza como un resort de lujo étnicamente depurado puede parecer una fantasía política. Pero, en internet, ya existe la Gaza de Trump como un destino virtual junto al mar para dar ‘me gusta' y compartir”.

Mahadevan coincide: "Puedes usar IA para materializar un futuro o una versión de ti mismo que imaginas. Así que no me parece exagerado decir que Trump y sus acólitos usan la IA para proyectar cómo creen que debería ser el mundo”.

Tras compartir en 2024 las imágenes falsas de camisetas "Swifties for Trump”, Trump declaró a Fox News: "Yo no las generé. Todo eso lo hizo otra gente. La IA siempre es muy peligrosa en ese sentido. Es un poco peligroso lo que hay allá afuera”. Pero eso no le ha impedido seguir publicando ese tipo de contenido.

Autor: Matthew Ford

Con información de la Agencia Deutsche Welle.