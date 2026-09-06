¿Por qué es imposible que Estados Unidos abandone su alianza histórica con el Reino Unido?

¿Quién puede ser tan ingenuo de creer que una alianza tan redituable como la que han mantenido Estados Unidos y el Reino Unido, a través de los siglos, pueda ser desechada por la simple voluntad de un presidente octogenario que enfrenta, en noviembre, un muy posible fracaso electoral y al que le restan apenas dos años de mandato?

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Aún en los momentos de máxima tensión, cuando en el siglo XIX el Reino Unido seguía siendo la mayor potencia militar y económica del mundo y EEUU le disputaba el continente americano, la sociedad entre ambos se mantuvo por encima de las coyunturas.

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"América para los americanos": la excepción de Estados Unidos con la ocupación de las Malvinas

No hay mejor prueba que ir a la Historia. A comienzos del siglo XIX, el proyecto de EEUU de hegemonizar el continente americano estaba en marcha. El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe lo hizo explícito ante el Congreso: anunció la consigna “América para los americanos” y advirtió a las monarquías europeas (sobre todo a la británica) que se abstuvieran de cualquier intervención en el continente.

No obstante, hubo una excepción: las Islas Malvinas. Cuando la corona británica usurpó nuestras islas en 1833, Washington no dijo ni hizo nada porque, sencillamente, había estado colaborando con Londres en esa ocupación.

La bandera en Malvinas

El 20 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán consagró oficialmente la bandera creada por Manuel Belgrano. Cuatro años después, en noviembre de 1820, el coronel David Jewett, estadounidense nacionalizado argentino, la izó en Puerto Soledad y se constituyó en el primer gobernador en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La información fue divulgada por la prensa de EEUU y Reino Unido de la época. Aún hoy puede encontrarse en el Museo Británico el artículo que el diario The Times publicó el 3 de agosto de 1821 con la noticia de que un representante argentino se había hecho cargo del gobierno de las islas. El tema no ocasionó ningún tipo de reacción por parte de los británicos.

El segundo gobernador argentino en Malvinas fue el teniente coronel Guillermo Mason (de mayo a junio de 1821) y el tercero, el capitán de Milicias, Pablo Areguatí (de febrero a agosto de 1824). En todos los casos, los representantes argentinos estuvieron bajo el permanente asedio de cuatreros –sobre todo estadounidenses y británicos– que cazaban y pescaban sin límites.

Las islas quedaron sin gobernador cinco años. El 10 de junio de 1929, Luis Vernet (alemán nacionalizado argentino) fue investido oficialmente con el cargo de Primer Comandante Político Militar de las Islas Malvinas con sede en la Isla Soledad y juró ante la bandera argentina cuidar ese territorio y hacer cumplir la ley.

Dos años después se produjo un “incidente”. Cuando Vernet intentó frenar la caza indiscriminada de lobos marinos, focas y ballenas por parte de los estadounidenses, los tripulantes de cuatro goletas avisaron, a través de un comunicado, que para ellos el gobierno argentino no tenía ninguna autoridad sobre las actividades de caza y pesca y que lo seguirían haciendo cuanto quisieran.

El 30 de julio de 1831, Vernet incautó una de las goletas, la “Harriet”, y viajó a Buenos Aires para presentar el caso en los tribunales. La relación entre Washington y Buenos Aires se tensó.

El ataque de la USS Lexington: cuando Washington allanó el terreno para la invasión británica

El 28 de diciembre de 1831, la Casa Blanca ordenó atacar el Puerto Soledad con la fragata de guerra “USS Lexington”, comandada por el norteamericano Silas Duncan. Duncan invitó a las autoridades isleñas argentinas a “dialogar” a bordo de la fragata. Una vez allí los metió presos en la bodega de la nave y declaró a las islas “libre de todo gobierno” porque “pertenecían al mundo”. Finalmente ordenó a sus fuerzas arrasar con todo: incendiar viviendas y propiedades; destruir cañones y artillería y saquear lo que quedaba de las instalaciones militares argentinas.

Un año y una semana más tarde, el 3 de enero de 1833, con el terreno allanado por EEUU, la corona británica usurpó ilegalmente nuestras islas.

Como parte del mismo proyecto hegemónico, 149 años después, en 1982, EEUU se negó a aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca durante la Guerra de Malvinas. El TIAR, maquinado por EEUU en 1947, estipula que, si un país del continente recibe un ataque extracontinental, la agresión es considerada como una afrenta contra el conjunto de las naciones americanas por lo cual todas se comprometen a combatirlo. En plena Guerra Fría, la Casa Blanca imaginaba entonces una supuesta confrontación con la Unión Soviética.

El Escudo de las Américas, lanzado por el presidente Donald Trump en Miami, en marzo pasado, intenta ser una versión del TIAR. Se trata de una coalición militar de países americanos (él lo llama malintencionadamente hemisféricos) formada para luchar contra los objetivos que interesan a Washington (como las “influencias extranjeras hostiles”, o sea, China).

El Escudo de las Américas tendría (supuestamente) como objetivo también a los narcos. Sin embargo, extrañamente, no fueron invitados a Miami ni Lula da Silva, ni Claudia Sheinbaum ni Gustavo Petro, presidentes de Brasil, México y Colombia tres países con serios problemas en ese campo. ¿Será que el Escudo de las Américas tiene, además, otros objetivos? En Miami estuvieron apenas 12 de los 34 países del continente, todos de derecha o extrema derecha.

Argentina se sumó sumisamente. El presidente Javier Milei lo confirmó en la apertura de las sesiones ordinarias de nuestro Congreso, el 1º de marzo: “(Se) requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre los dos países y de toda la región”.

Relaciones especiales

El pacto multifacético entre Washington y Londres se consolidó a fines del siglo XIX. Durante todo el siglo XX hasta la actualidad (salvo mini desencuentros), el vínculo no hizo más que fortalecerse. En 1946, el ex premier británico Winston Churchill le dio el nombre de “relación especial”, es decir, cooperación total en diplomacia y política exterior; en comercio, finanzas y economía; en defensa y seguridad y, por supuesto, en operaciones secretas e intercambio de información de inteligencia.

Ese año nació “Five Eyes” (Cinco ojos), la alianza de espionaje más sofisticada y exitosa de la historia moderna. Cinco países anglófonos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda además de EEUU y RU, comparten información secreta salteándose las leyes y las prohibiciones internacionales.

El espía estadounidense Edward Snowden demostró, en 2014, que la alianza “Cinco ojos” (bajo el comando de la agencia en la que él trabajaba (NSA) y la británica GCHQ, Government Communications Headquarters) espiaba en forma masiva a países y ciudadanos del mundo entero y operaba contra los gobiernos considerados rivales, manipulando a sus poblaciones.

Cuando todavía el uso de redes no era tan masivo, “Cinco Ojos” ya era experto en guerras cognitivas. Snowden dio a conocer un manual interno donde se explica a los agentes cómo manipular a las personas a través de operaciones en Internet y cómo atacar a “enemigos” (por ejemplo, Irán) o cómo “prevenir que Argentina recupere las Islas Malvinas utilizando la manipulación de la inteligencia humana a través de las redes sociales”. Los archivos publicados por Snowden son de 2009. La misión encubierta contra Argentina por Malvinas se denominaba internamente “Operación Quito”.

Aunque 12 años después suene anticuado, el manual filtrado por Snowden explicaba: “Las técnicas incluyen: subir videos a YouTube que contengan mensajes persuasivos, inventar personajes de Facebook, Twitter, blogs o fotos que formen opinión sobre distintos temas, mandar e-mails o mensajes de texto con información falsa o inventar páginas de Internet que provean falsas fuentes”. El objetivo, dice el manual, se logra “destruyendo, degradando, desacreditando y desinformando” al adversario.

De Reagan y Thatcher a Trump y Johnson: las parejas clave del eje anglosajón

El pacto británico-estadounidense tuvo parejas históricas: Ronald Reagan con la primera ministra Margaret Thatcher (fueron fuertemente militaristas e impulsores de la economía del mercado a nivel global, cuando aún el “Estado de Bienestar” era hegemónico); el británico Tony Blair con Bill Clinton (quienes consolidaron globalmente las políticas del Consenso de Washington y el neoliberalismo) y Donald Trump con Boris Johnson.

Trump respaldó a Johnson para las elecciones de 2019 llamándolo “el Trump de Gran Bretaña”. El pacto anglosajón siempre incluyó acometer operaciones conjuntas casi siempre clandestinas. En el caso de Boris Johnson fue una pieza fundamental para perpetuar la guerra entre Rusia y Ucrania/OTAN.

El Kremlin inició su Operación Militar Especial el 24 de febrero de 2022. Un mes después, altos dirigentes de Ucrania y Rusia comenzaron conversaciones de paz. El 15 de abril, en Estambul, se redactó el “Tratado sobre la neutralidad permanente y garantías de seguridad de Ucrania” con 18 puntos y anexos donde se detallan los compromisos de ambas partes. Hay fotos de ese día donde se ve a los delegados rusos y ucranianos dándose la mano.

Pocas horas después, el acuerdo fue abortado, al parecer, por orden del gobierno de Joseph Biden. El entonces premier británico Boris Johnson fue enviado de inmediato a Kiev para advertirle al presidente Vlodomir Zelensky que no firmara. Según declaró, posteriormente, un hombre muy próximo a Zelensky y jefe de la delegación ucraniana en Estambul, David Arakhamia, al diario “Ukraínskaya Pravda”, Johnson le advirtió al presidente ucraniano que “Occidente no estaba dispuesto a avalar el acuerdo” y le aconsejó que no firmara y que siguiera luchando.

El pacto Londres-Washington, consolidado durante siglos y altamente ventajoso para ambas partes, no puede disolverse por las elucubraciones de un presidente, como Trump, que suele decir grandilocuencias imposibles de cumplir y que puede desdecirse de sus órdenes en 24 horas. El mundo está en una etapa de inestable transición. En ese contexto hay que ser muy cauteloso en los pasos estratégicos que se piensen dar.