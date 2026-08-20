Imágenes y videos del terremoto en Perú: así fue el temblor

Se difundieron las primeras imágenes del terremoto de magnitud 7.2 reportado en Perú este jueves en la zona centro del país. De acuerdo a lo que se puede ver y los testimonios, afortunadamente hubo apenas algunos daños menores en la ciudad de Cusco, aunque la mayor parte de los temblores se vivieron en zona rural, por lo que no hubo heridos ni grandes roturas. El terremoto ocurrió a la 1:00 p. m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

A través de las redes sociales aparecieron las primeras imágenes verificadas que comprueban los daños menores estructurales en determinados puntos de Cusco. También giró otro video de la zona norte de Coracora, donde se puede ver el movimiento de la tierra y los árboles. En ninguno de los dos casos hubo muertos ni heridos, según los últimos datos revelados.

Por otro lado el alcalde distrital de Pullo, José Oscco, informó que en su ciudad también se reportaron algunos daños materiales en diversas zonas de su jurisdicción. Al igual que en las otras zonas afectadas tampoco se reportaron muertos ni heridos.

"Lo más importante es que hasta ahora no tenemos pérdidas de vidas ni heridos, aunque si tenemos daños materiales en viviendas, instituciones y canales de riego. Éstas instalaciones han colapsado, aunque insisto, no se afectaron vidas humanas", aseguró Oscco a la televisión peruana.

Qué se sabe hasta ahora del terremoto y qué dijo el Gobierno peruano

Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves 20 de agosto por la tarde en Perú, más precisamente en el departamento de Ayacucho, según explicaron desde el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este sismo se sintió apenas diez días después de que Colombia sufriera las consecuencias de un fuerte terremoto de una magnitud 7.4 que dejó más de 300 muertos. También sucede varias semanas después del dramático sismo en Venezuela, donde hubo más de 5.000 fallecidos tras los movimientos de 7.2 y 7.5.

El titular del IGP, Hernando Tavera, explicó que la gran profundidad del sismo "permitió que el movimiento se percibiera" en diferentes regiones del país. "Ha sido bastante grande", dijo Tavera en declaraciones consignadas al diario El Comercio.

Además, el funcionario remarcó que por su magnitud hay grandes posibilidades de desprendimientos en carreteras, aunque el especialista señaló que la profundidad del evento "disminuye la probabilidad de daños de consideración". También, precisó que el temblor presentó un movimiento ondulante.

Por otro lado, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informaron que el sismo no generará ningún tsunami en el litoral peruano.