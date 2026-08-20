Otro terremoto en Sudamérica: nuevo sismo de magnitud 7.2 en Perú

Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves 20 de agosto por la tarde en Perú, más precisamente el departamento de Ayacucho, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El terremoto ocurrió a la 1:00 p.m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

Este sismo en Perú se sintió apenas diez días después de que Colombia sufriera las consecuencias de un fuerte terremoto de una magnitud 7.4 que dejó más de 300 muertos. También sucede semanas después de las dramáticas imágenes de Venezuela, donde hubo más de 5.000 fallecidos tras los movimientos de 7.2 y 7.5.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la gran profundidad del sismo permitió que el movimiento se percibiera en diferentes regiones del país. "Ha sido bastante grande", dijo Tavera en declaraciones consignada por El Comercio.

Además, remarcó que por su magnitud hay grandes posibilidades de desprendimientos en carreteras, aunque el especialista señaló que la profundidad del evento disminuye la probabilidad de daños de consideración. También, precisó que el temblor presentó un movimiento ondulante.

Por su parte, el jefe de la Defensa Civil, Luis Vásquez, aseguró a la radio local RPP que "al momento no se reporta ningún tipo de daño". En el mismo sentido, el alcalde de la provincia de Parinacochas, Yony Reyes, señaló que tampoco se registraron afectaciones en la capital provincial.

Además, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no genera tsunami en el litoral peruano.

Los riesgos en la región

La zona de Colombia, Venezuela y Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja con forma de herradura de aproximadamente 40.000 kilómetros que rodea gran parte del océano y concentra numerosas fosas oceánicas, volcanes activos y grandes terremotos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), esta región reúne cerca del 90% de la actividad sísmica mundial y alrededor del 75% de los volcanes activos del planeta.

Los recientes sismos ponen el foco ahora también en otros países como Ecuador y Chile, expuestos a riesgos geológicos similares por el constante movimiento y choque entre placas tectónicas.