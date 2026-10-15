Hito histórico en Gran Bretaña: una senadora usó inteligencia artificial para recuperar su voz y hablar en el Parlamento

La senadora británica Jane Campbell se convirtió en la primera persona en usar la inteligencia artificial para recrear su voz y poder hablar en el Parlamento Británico. La integrante de la Cámara de los Lores logró regenerar su voz antes de que se deteriorara, dada la atrofia muscular espinal que padece desde sus primeros años de vida.

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Como la enfermedad limitó progresivamente su capacidad para hablar, acudió a la IA para recrear una voz que le permitió leer un discurso que ella misma había preparado. Así, la legisladora, de 67 años, podrá seguir aportando sus opiniones con su propia voz.

Además, el uso de esta tecnología representa un paso adelante para las personas con discapacidad, que suman una herramienta más para la participación de actividades parlamentarias. Asimismo, la baronesa Campbell expresó su esperanza de que la aplicación de la IA demuestre su potencial para la promoción de la inclusión en las actividades de ambas cámaras.

Según explicó la oficina de prensa de la Cámara de los Lores, el uso de la IA fue aprobado por el Comité de Procedimiento y Privilegios. En 2012 también habían autorizado que ingrese su asistente personal al Parlamento y pronuncie discursos en su nombre cuando fuera necesario.

Además, el Senado recalcó que la tecnología de IA solo tenía la función de convertir texto a voz. "Las opiniones, argumentos y palabras presentadas en el Senado pertenecían exclusivamente a la señora Campbell. La herramienta no redactaba discursos, no sustituía el criterio político ni tomaba decisiones por sí sola", explicaron.

¿Cómo se creó la voz con IA?

La baronesa colaboró con ElevenLabs, una empresa especializada en el desarrollo de tecnología de síntesis de voz de sonido natural, para crear una réplica de su propia voz. Para hacerlo posible, los representantes de la compañía indicaron que solo precisaban de 30 segundos de audio para hacerlo posible.

Sin embargo, recomendaron que, para obtener una calidad óptima, se deben grabar entre 30 minutos y una hora. Esta tecnología también permite ajustar los matices expresivos a través de señales emocionales, lo que dio como resultado la reproducción de una voz más natural.

Según la agencia de noticias vietnam.vn, antes del desarrollo de la IA, la creación de clones de voz requería que los usuarios grabaran cientos de frases antes de perder la capacidad de hablar. Una vez completada, la voz artificial podía carecer de emoción y solo admitir un idioma.

A Campbell se le diagnosticó la atrofia muscular espinal cuando tenía un año y los médicos le habían asegurado a su familia que era probable que no llegaría a cumplir dos. Sin embargo, contra todo pronóstico, llegó a convertirse en una destacada activista por los derechos de las personas con discapacidad y en 2007 llegó su nombramiento en la Cámara de los Lores, un órgano legislativo cuyos miembros no son elegidos mayormente por los ciudadanos británicos.