La pista secreta de la inteligencia artificial: cómo las consultas a ChatGPT terminaron delatando un plan macabro en el norte del país

Dos jóvenes fueron detenidos en la localidad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, acusados de planificar un ataque armado contra distintos establecimientos educativos. La investigación empezó después de que el FBI detectara consultas a ChatGPT aparentemente vinculadas con la preparación de un tiroteo masivo.

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El caso quedó en manos de la Justicia Federal y tuvo como punto de partida una alerta de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Según Gendarmería Nacional, uno de los usuarios habría confirmado que posee armas, explosivos y municiones.

De la investigación se obtuvo que el posible objetivo era la Universidad de la Cuenca del Plata en la provincia de Corrientes y otros establecimientos de la región. Los dos detenidos son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia.

El inicio de la investigación

El alerta estadounidense fue recibido por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña” de Gendarmería, que avanzó bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Los investigadores verificaron direcciones IP, cruzaron datos de redes sociales y llevaron adelante averiguaciones en el plano digital. Con esa información lograron identificar una casa sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, donde residía uno de los sospechosos.

Con una orden judicial y la participación de personal especializado en explosivos, los efectivos allanaron la vivienda en cuestión. Allí secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas que contenían detalles de la planificación del ataque.

También incautaron 10 elementos cortopunzantes y herramientas como cuchillos, machetes y facas; un bidón metálico para transportar combustible, un libro con simbología nazi y $3.280.000 en efectivo.

El procedimiento incluyó el secuestro de tres celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento. Según trascendió, no se encontraron armas de fuego ni los explosivos mencionados en las consultas a ChatGPT que de alguna manera originaron el caso.

Un caso similar en la provincia de Buenos Aires

Hace pocas semanas se conoció una investigación parecida en el Municipio de Quilmes, en el que la Policía Federal había allanado la casa de un adolescente tras advertir que habría planificado una masacre escolar en conversaciones con Chat GPT. En ese caso, el origen también había sido el alerta del FBI a las autoridades argentinas.

Las dos investigaciones se dieron en un contexto de repetición de amenazas en el interior de ámbitos educativos, por lo cual se prestó especial atención a las alertas y al desarrollo de los allanamientos.

En el caso de Chaco, los dos menores permanecen hasta el momento a disposición de la Justicia Federal y las acusaciones contra ellos deberán ser acreditadas en un proceso judicial.