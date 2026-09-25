Revés judicial para Zdero: la Justicia Federal reactivó la cautelar contra los desmontes en Chaco

La Justicia volvió a frenar los desmontes en Chaco tras restablecer la medida cautelar que protege el medioambiente provincial, la cual se mantendrá vigente hasta que se evalúe una pericia del CONICET. La causa salpica directamente al gobierno provincial de Leandro Zdero por su rol clave en la autorización y fiscalización de la actividad forestal.

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El estudio del CONICET deberá analizar el estado actual de los bosques nativos, la magnitud de los daños que provocan los desmontes y sus consecuencias ambientales. La cautelar permanecerá vigente hasta que la pericia sea producida y evaluada judicialmente.

El origen de la medida cautelar

La medida fue dictaminada el 19 de agosto de 2024 por la justicia local y ordenó suspender los desmontes en el territorio chaqueño, incluyendo aquellos que ya contaban con autorización pero todavía no habían sido ejecutados, además del otorgamiento de nuevos permisos para cambios de uso del suelo.

La investigación penal que derivó en la medida cautelar fue conocida públicamente como la “Mafia del Desmonte”, donde se investigan presuntas irregularidades vinculadas con permisos forestales, recategorizaciones de predios y cambios de uso del suelo en sectores alcanzados por la protección de los bosques nativos.

En la acción judicial promovida para proteger el territorio chaqueño intervinieron el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, esta última constituida como querellante.

Ley de Bosques: alerta ambiental

En Chaco crece la preocupación ante una posible reforma de la Ley de Bosques Nativos impulsada a nivel nacional, en un contexto atravesado por el alineamiento de Zdero con el presidente Javier Milei. La combinación de ambos factores encendió alertas en sectores ambientales que advierten sobre un posible retroceso en los controles sobre desmontes.

El debate comenzó en abril tras una charla realizada en Resistencia, donde especialistas, investigadores y organizaciones del sector analizaron el alcance de los cambios propuestos. Allí coincidieron en que la iniciativa promovida por el Gobierno nacional, en el marco del denominado “Pacto de Mayo”, podría debilitar mecanismos de control y reducir la participación ciudadana en decisiones vinculadas al uso del suelo.

La intención del Gobierno nacional de reformar la Ley de Bosques sigue vigente. Los expertos afirman que de aprobarse dicha reforma, podría traducirse en menos instancias de control y menor transparencia, facilitando el avance de desmontes en zonas sensibles.