Ucrania denunció que los ataques rusos destruyeron el 30% de sus plantas eléctricas

Autoridades ucranianas explicaron que los ataques dejaron al menos a 1.100 localidades sin luz ni agua.

Ucrania comunicó este martes que atraviesa un "situación crítica" después de contabilizar que los ataques rusos de los últimos días destruyeron cerca del 30 por ciento de las centrales eléctricas del país y dejaron sin luz ni agua al menos a 1.100 localidades.

"La situación es actualmente crítica en todo el país, porque nuestras regiones dependen las unas de las otras", expuso el asesor de la Presidencia, Kirilo Timochenko en televisión. La última oleada de bombardeos rusos golpeó esta martes varias instalaciones energéticas en el país por segundo día consecutivo, provocando cortes de electricidad y de agua, y en Kiev se contabilizaron al menos dos muertos, según la fiscalía, en datos que reseñó la agencia de noticias AFP.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también denunció la situación este martes en Twitter. "Otro tipo de ataques terroristas rusos: dirigidos a energía e infraestructura crítica", tuitió.

El presidente ucraniano no especificó si los ataques de este martes fueron hechos con misiles teledirigidos o con drones "suicidas" de fabricación iraní, en tanto que el Kremlin dijo que ignora si en las agresiones de estos días se usaron aparatos no tripulados. "No tenemos tales informaciones", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la pregunta de un periodista sobre si Moscú está usando drones iraníes en Ucrania. "Se usa tecnología rusa con nombres rusos", agregó el portavoz, que dijo que ante cualquier otra consulta se dirijan al Ministerio de Defensa.

Por su parte, Irán dijo estar dispuesto a hablar con Ucrania para aclarar las declaraciones "sin fundamento", que estiman que Rusia armas y drones para su ofensiva. Nasser Kanani, portavoz de la cancillería iraní, dijo en un comunicado que esas acusaciones "no tienen fundamento" y "se basan en informaciones falsas".

El Ministerio de Defensa ucraniano indicó, sin embargo, que en las últimas 24 horas había derribado 38 aviones no tripulados Shahed-136 de fabricación iraní. Este cruce llega después de que Estados Unidos advirtiera ayer que tomará medidas contra las empresas y países que cooperen con el programa de aviones no tripulados de Irán, cuya utilización Occidente le atribuye a Rusia en los ataques de los últimos días contra infraestructura energética.

El ejército ruso admitió este martes que sus tropas enfrentaban una situación "tensa" en Ucrania, donde una contraofensiva de las fuerzas ucranianas ocasionó varios reveses a sus tropas. "La situación en la zona de la operación militar especial puede describirse como tensa. El enemigo no ceja en sus tentativas de atacar las posiciones de las fuerzas rusas", declaró a la televisión pública Rossia 24 el general Serguei Surovikin, comandante de las operaciones en Ucrania desde hace diez días.

Con información de Télam