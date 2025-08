Trump confirmó que envió dos submarinos nucleares, en medio de la tensión con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó en su red social Truth que en las últimas horas ordenó el envió de submarinos nucleares "en las regiones apropiadas" tras las declaraciones "provocadoras" del expresidente ruso Dmitri Medvedev. El mensaje críptico del mandatario llega en medio del recrudecimiento de la tensión entre ambos países, luego de que Medvedev (actual número dos del Consejo de Seguridad de Moscú) dijera que cada nuevo ultimátum de Trump para poner fin a la contienda bélica en Ucrania "era una amenaza y un paso hacia la guerra" con Estados Unidos.

Trump no especifica si se refiere a submarinos de propulsión nuclear o con armas nucleares. Tampoco dio detalles sobre donde serán desplegados. "He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son más que eso", escribió Trump en su plataforma. Y sumó: "Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas, espero que este no sea uno de esos casos".

El mensaje es en respuesta al tuit previo de Medvedev, quien había salido a rechazar el ultimátum del mandatario estadounidense. Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días... Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país", escribió el lunes en su cuenta de X.



Trump, que lleva meses expresando su frustración por la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a detener los bombardeos en Ucrania, redujo a 10 días el plazo que fijó a Moscú para que acuerde una tregua en los combates.

El mandatario analiza implementar las llamadas sanciones "secundarias", es decir, aquellas impuestas a los países que compran petróleo ruso con el objetivo de cortar esta fuente esencial de ingresos para la maquinaria bélica rusa. En otro mensaje de Truth Social este viernes, Trump aseguró que este mes han fallecido casi 20.000 soldados rusos en la guerra y la cifra en lo que va de año asciende a 112.500.



"¡Muchas muertes innecesarias! Ucrania, sin embargo, también ha sufrido mucho. Ha perdido aproximadamente 8.000 soldados desde el 1 de enero de 2025, y esa cifra no incluye a los desaparecidos", agregó.

Putin dice que Rusia quiere una "paz duradera y estable" en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo hoy también que desea una "paz duradera y estable" en el conflicto con Ucrania, pero afirmó que se mantenían sus condiciones para la tregua. "Necesitamos una paz duradera y estable sobre bases sólidas que satisfagan tanto a Rusia como a Ucrania, y que garanticen la seguridad de ambos países", dijo Putin a los periodistas. "Las condiciones (del lado ruso) ciertamente siguen siendo las mismas", añadió.

Rusia exige que Ucrania le ceda cuatro regiones ucranianas que el ejército ruso controla parcialmente (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), así como la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

Además el Kremlin pide que Kiev renuncie a los suministros de armas occidentales y a toda adhesión a la OTAN. Condiciones inaceptables para Ucrania, que exige la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad occidentales, incluyendo la continuación de los envíos de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.