Murieron 17 personas en un nuevo bombardeo en Zaporiyia

El presidente ucraniano aseguró que las muertes no quedarán impunes y reclamó: "el mundo debe ver la verdad". Zaporiyia ya fue blanco el jueves pasado de un ataque con misiles S-300 que dejó al menos 19 muertos

Al menos 17 personas murieron en las últimas horas como resultado del ataque nocturno ruso con misiles contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, zona que ya había sido blanco de misiles el jueves pasado, cuando murieron otras 19 personas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, repudió lo sucedido y aseguró que las muertes no quedarán impunes.

Anatoly Kurtev, alcalde de la localidad, confirmó por la mañana a través de Telegram que varios edificios de apartamentos y algunas calles residenciales de la ciudad resultaron dañados. "Según datos preliminares, cinco casas resultaron destruidas y unas 40 personas resultaron heridas", puntualizó.

Según informaciones proporcionadas con anterioridad por el jefe de la Administración Regional Militar de Zaporiyia, Oleksandr Starukh, el ejército ruso, que "continúa aterrorizando la ciudad", lanzó diez misiles contra la ciudad.

"Zaporiyia volvió a ser objetivo de un lanzamiento masivo de misiles. Los edificios residenciales resultaron dañados como consecuencia del ataque enemigo. Se produjo un incendio", escribió Kurtev.

La respuesta de Zelenski

El presidente ucraniano envió un mensaje a través de sus redes sociales para condenar los ataques. "De nuevo Zaporiyia. De nuevo ataques despiadados contra civiles. En edificios residenciales, en plena noche. Ya se sabe de 12 muertos. 49 heridos en el hospital, entre ellos 6 niños", escribió.



Zelenski habló además de "mezquindad absoluta", de "maldad absoluta" y calificó a las tropas rusas de "salvajes y terroristas". "El mundo debe ver la verdad. Un ataque con misiles contra la población civil de Zaporiyia destruyó casas y edificios residenciales, donde la gente sólo dormía por la noche, sólo vivía, no atacaba a nadie", escribe en un mensaje que recoge la agencia Ukrinform.



El mandatario agregó que "Ucrania nunca quiso esta guerra" y que "Ucrania no hizo nada para provocarla". "Estamos tratando con un estado que no quiere la paz. Con un estado terrorista", subrayó.



Zaporiyia ya fue blanco el jueves pasado de un ataque con misiles S-300 que dejó al menos 19 muertos, según el último balance de las autoridades. Además, el pasado día 30, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra un convoy humanitario en Zaporiyia que se cobró ya 32 vidas, después de que ayer se conociera la muerte de uno de los heridos que permanecen hospitalizados.