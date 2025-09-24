Racing Club avanza a semifinales de la Libertadores tras vencer 1-0 a Vélez Sarsfield

Copa Libertadores - Cuartos de Final - Racing Club v Vélez Sársfield

Racing Club venció el martes 1-0 como local a Vélez Sarsfield en un duelo de equipos argentinos y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores con un marcador global de 2-0.

La "Academia", que ganó la competencia por única vez en 1967 y se había impuesto 1-0 en la ida como visitante, chocará en la próxima ronda con el vencedor de la serie entre Estudiantes y Flamengo.

En el partido disputado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing controló las acciones desde el inicio y llevó peligro en varias ocasiones frente a un rival al que le costó cruzar la mitad del campo.

Dos remates de Agustín Almendra, otro de Santiago Solari y un cabezazo de Matías Pardo fueron las ocasiones más claras que exigieron al meta Tomás Marchiori durante el primer tiempo.

Vélez mejoró en los primeros minutos del segundo tiempo y estuvo cerca de convertir al minuto 62 con un remate de Imanol Machuca que el meta Facundo Cambeses salvó sobre la línea.

Con un juego más abierto, planteado de ida y vuelta por ambos equipos, Racing respondió a los 73 a través de un remate de cabeza de Santiago Sosa que dio en uno de los postes.

El gol que le dio la victoria al conjunto local llegó a los 81 minutos por intermedio de Solari tras un centro bajo de Gabriel Rojas desde el sector izquierdo.

El rival de Racing en las semifinales se definirá el jueves cuando Estudiantes reciba a Flamengo en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, después de su derrota 2-1 en la ida en Río de Janeiro.

Por el otro lado del cuadro, River Plate visitará el miércoles a Palmeiras tras caer 2-1 en su estadio, mientras que un día más tarde Sao Paulo será local de Liga de Quito luego de perder 2-0 en Ecuador.

Con información de Reuters