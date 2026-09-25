Funcionario israelí provocó a Irán en Naciones Unidas: "Quizá esto les sirva"

La escalada de tensiones entre Israel e Irán llegó hasta Naciones Unidas. El embajador israelí en la ONU, Danny Danon, le acercó un dispositivo de Starlink a la delegación diplomática iraní a modo de "regalo" desde Tel Aviv. Ese mismo aparato había sido presentado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el objeto que permitiría la "rebelación" del pueblo iraní frente a los ayatolás, en una chicana que le hizo a los funcionarios de Teherán durante su discurso ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. La imagen de Danon quedó graficada en un video que el propio diplomático publicó en su cuenta de X.

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Abucheos, recinto semivacío y la furiosa reacción de Netanyahu ante la ONU

Los discursos en Naciones Unidas estuvieron marcados mayormente por el conflicto en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos, además de alusiones a la "gravísima situación humanitaria" en la Franja de Gaza, producto de la avanzada israelí. La exposición del propio Netanyahu, efusiva y provocadora para con los demás países que le dejaron un auditorio semivacío y sumergido en abucheos e insultos, fue parte de esa narrativa. El premier israelí, al ver la escena, estalló de furia: "Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora", dijo y desafió a las delegaciones diplomáticas presentes.

Provocación en los pasillos: el momento en que Israel encaró a los diplomáticos de Teherán

En un momento de su discurso, Netanyahu se refirió a la guerra en Irán y le propuso al presidente de la Asamblea entregarle un dispositivo Starlink a la delegación de Teherán para que, cuando el pueblo iraní "inevitablemente se rebele", pueda "contar su historia de opresión" bajo "el régimen" de los ayatolás.

Pero al final del discurso, la situación escaló todavía más. Danon, quien ejerce como embajador de Israel en Nueva York, caminó hacia el lugar ocupado por los representantes iraníes e intentó "regalarles" un dispositivo de Starlink igual al que Netanyahu mostró en el escenario, con el argumento de que serviría para que "su pueblo recupere la libertad". El funcionario del régimen persa no lo miró en ningún momento y todo quedó registrado en un video que Danon publicó en sus redes sociales.

"Llevé al representante del régimen de los ayatolás el dispositivo Starlink que el primer ministro Netanyahu presentó en su discurso. Él se negó a aceptarlo. Probablemente pretenden seguir oprimiendo a su pueblo...", escribió Danon en la red social X.

"Deberíamos avergonzarnos todos": la contundente condena de Francia, Brasil y Turquía contra Israel

Durante la jornada del miércoles, varios presidentes dedicaron parte de sus intervenciones a la situación en Gaza y expresaron su rechazo a la ofensiva de Israel. Entre ellos estuvieron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario francés Emmanuel Macron y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Los mandatarios también respaldaron al vocero de la Autoridad Palestina, quien intervino al final y definió la cumbre como "el primer evento de alto nivel centrado en los niños palestinos en detención israelí". Durante uno de los discursos, los representantes de Israel se levantaron y se retiraron del recinto, al igual que sucedió este jueves.

"Miren lo que está pasando en Cisjordania donde día tras día estamos viendo violaciones", afirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y agregó: "¿Y en nombre de qué? Hamas nunca estuvo activo en Cisjordania". El mandatario francés puso así el foco en la necesidad de exigir "respeto" por el "legítimo derecho" del pueblo palestino “a existir".

"¿Qué vale nuestra credibilidad si no hacemos nada respecto a Gaza?", planteó Macron. "Hay quien afirma que se ha alcanzado la paz, pero eso no ha permitido que llegue la ayuda humanitaria. El espectáculo es vergonzoso. Deberíamos avergonzarnos todos", sostuvo.