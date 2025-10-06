Crisis política en Francia: renuncia el primer ministro Sébastien Lecornu

Francia atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad política tras la renuncia del primer ministro Sébastien Lecornu, presentada este lunes al presidente Emmanuel Macron y aceptada de inmediato por el Elíseo. Lecornu, quien llevaba menos de cuatro semanas en el cargo, se convirtió así en el jefe de Gobierno con el mandato más breve desde la instauración de la Quinta República en 1958.

El anuncio se conoció apenas unas horas después de que Lecornu diera a conocer la composición de su nuevo gabinete, una lista de ministros que provocó fuertes críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha del espectro político francés. La falta de renovación en los nombres, con una clara mayoría de figuras cercanas al partido de Macron, fue interpretada por amplios sectores como una señal de continuismo, en contraste con las promesas de cambio tras la crisis parlamentaria desatada por las elecciones anticipadas de 2024.

El líder de Los Republicanos, Bruno Retailleau —quien ocupaba el Ministerio del Interior en el ahora disuelto gabinete—, cuestionó duramente la selección, asegurando que “no refleja el cambio prometido”. En sintonía, Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, sostuvo que Lecornu no tenía margen de maniobra y responsabilizó directamente a Macron por el fracaso del intento de reorganización. Desde la izquierda, el portavoz socialista Arthur Delaporte calificó al breve Ejecutivo como “una muestra más del caos que genera el macronismo”.

La reacción negativa fue inmediata también en los mercados: la Bolsa de París abrió este lunes con una caída del 1,7 %, mientras aumenta la incertidumbre sobre el futuro económico del país. Estaba previsto que este martes se presentara el primer borrador del presupuesto nacional para 2026, pero con la salida del primer ministro y la disolución del gabinete, ese calendario ha quedado en suspenso.

En medio de una Asamblea Nacional fragmentada y sin mayorías claras, la renuncia de Lecornu —quinto primer ministro en menos de dos años— pone aún más presión sobre el presidente Macron, quien deberá ahora decidir entre intentar una nueva recomposición del Ejecutivo o avanzar hacia una disolución parlamentaria. Según analistas locales, esta última opción gana fuerza como salida política para intentar estabilizar un gobierno cada vez más debilitado.