Crece la crisis en Francia: Bayrou, el primer ministro de Macron, perdió un voto de confianza y renunciará

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está más débil que nunca en el inicio de esta nueva crisis política. El primer ministro, Francois Bayrou, perdió este lunes un voto de confianza de la Asamblea Nacional luego de intentar avanzar un masivo ajuste que no consiguió apoyo mayoritario en la Cámara Baja del Parlamento. Esta derrota legislativa lo obligará a renunciar y a disolver su Gobierno, y dejará al mandatario con dos opciones: disolver también el Congreso y convocar a elecciones, o designar a un nuevo premier que deberá conseguir una mayoría de diputados. Pese a que esta mayoría hoy no es clara, Macron ya anunció que "en los próximos días" anunciará a un sucesor.

Bayrou había asumido a finales de año en un nuevo intento de Macron de evitar la conformación de un Gobierno liderado por la izquierda de Francia Insumisa, la fuerza de Jean-Luc Mélenchon que en las últimas elecciones se había aliado con otros partidos de izquierda y el Partido Socialista para conseguir la primera minoría en la Asamblea Nacional. Pese a esta histórica victoria, el mandatario siempre se negó a encargarles formar Gobierno y prefirió optar por líderes más débiles como el propio Bayrou.

Noticia en desarrollo