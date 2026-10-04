Las fotos de joven de Lula, presidente de Brasil: así era el mandatario

Antes de convertirse en una de las figuras más relevantes de la política latinoamericana, Luiz Inácio Lula da Silva fue un joven obrero y dirigente sindical en plena dictadura brasileña. Ahora, a sus 80 años y después de tres mandatos, busca una cuarta gestión en las elecciones presidenciales 2026 y genera curiosidad cómo lucía durante su juventud.

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De nordeste rural a las fábricas en San Pablo: la historia y las imágenes de Lula joven

Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, en el interior del estado de Pernambuco, en una zona marcada por la pobreza de la que su familia se fue en busca de una mejor calidad de vida. Fue el séptimo de los ocho hijos de Aristides Inácio da Silva y Eurídice Ferreira de Melo, conocida como Dona Lindu, una mujer a la que él siempre señaló como una referencia central en su vida. Ambos eran campesinos. En diciembre de 1952, cuando tenía siete años, la familia dejó Pernambuco y se instaló en el estado de São Paulo.

(Foto: Instituto Lula)

A los doce años comenzó a trabajar, se desempeñó como lustrabotas y como repartidor de una tintorería. Poco después ingresó al mundo fabril y se formó como tornero mecánico, un oficio que lo llevó a trabajar como metalúrgico. En una de esas fábricas sufrió un accidente laboral en el que perdió el dedo meñique de la mano izquierda.

Su acercamiento al sindicalismo llegó mientras trabajaba en la empresa Villares, de la mano de su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico. En 1969, el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema renovó su comisión directiva y Lula resultó electo como suplente.

Lula después de las elecciones sidicales de 1979, frente del Sindicato de trabajadores metalúrgicos (Foto: AFP)

En 1975 fue elegido presidente del gremio con el 92% de los votos, al frente de unos 100.000 trabajadores, y en 1978 obtuvo la reelección. Ese año se produjeron las primeras huelgas obreras en Brasil tras una década de silencio impuesto por el régimen militar.

En 1980, un nuevo paro metalúrgico derivó en la intervención del gremio por parte del Gobierno federal y en la detención de Lula y de otros dirigentes, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Más tarde participó en la creación del Partido de los Trabajadores y, en agosto de 1983, en la fundación de la Central Única de los Trabajadores (CUT).

¿Cuándo se convirtió en presidente?

Antes de llegar a ser presidente tuvo varias candidaturas fallidas, la primera postulación fue en 1989, la primera elección directa en casi tres décadas. Volvió a presentarse en 1994 y 1998, y en ambas ocasiones fue derrotado por Fernando Henrique Cardoso.

Lula da Silva fue electo por primera vez presidente en 2002.(Foto: Associated Press)

Finalmente, el 27 de octubre de 2002, a los 57 años, fue elegido presidente con casi 53 millones de votos. En 2006 fue reelecto con más de 58 millones, la mayor votación de la historia brasileña. Gobernó entre 2003 y 2011 y regresó al poder en 2023.