Reapareció Flávio Bolsonaro desde EE.UU. y habló de posible Golpe en Brasil: "Estoy dispuesto a asumir antes del 2030"

Desde los Estados Unidos, Flavio Bolsonaro reapareció en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y habló sobre su actual situación tras la polémica fuga que incluyó al gobierno argentino. Cuestionó el escenario político de Brasil tras el desenlace electoral y afirmó sentirse "dispuesto" a volver a presentarse a elecciones "no en 2030, sino antes". En paralelo, cruzó a la justicia brasileña y la acusó de lanzar "una persecución sistemática" contra su persona.

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"Pase lo que pase, estaré aquí, listo y preparado, incluso, si fuera necesario, para volver a presentarme a la presidencia de la República. No me refiero a 2030, sino a antes", dijo el senador y ex aspirante a la presidencia carioca.

Durante una transmisión de casi 17 minutos, el dirigente del Partido Liberal (PL) contó detalles de la conversación privada que mantuvo con su padre antes de viajar a Miami. Según relató, Jair Bolsonaro le pidió a sus custodios que abandonaran una de las salas donde cumple prisión domiciliaria para poder hablar a solas con él.

Flávio aseguró que le explicó su plan para abandonar Brasil y que su padre lo miró "con lágrimas en los ojos" antes de advertirle: "Ya sabés a dónde quieren llegar con esto, ¿verdad?". El senador afirmó que respondió: "Papá, lo sé. Creo que Dios tiene el control de todo, estoy preparado y lo afrontaré: ahora sé lo que tengo que hacer".

Flávio Bolsonaro, llorando en la transmisión en vivo desde su Instagram.

Flávio Bolsonaro denunció persecución y anticipó su futuro político

En otro tramo de la transmisión, el legislador explicó que decidió abandonar Brasil junto con su esposa, Fernanda, sin informar previamente a otras personas para evitar que el operativo fracasara. "Tomé la decisión junto con mi esposa, sin que nadie lo supiera. Porque, si lo hubieran sabido, las probabilidades de que las cosas salieran mal habrían sido mayores", sostuvo.

Además, pidió que no se responsabilizara a terceros por su salida del país. Según su relato, después de conversar con su padre regresó a su domicilio y le comunicó a su esposa la estrategia para viajar a Estados Unidos. "No fue fácil dejar mi país para al menos seguir teniendo voz activa", reconoció.

El senador también cuestionó la decisión del juez Alexandre de Moraes de retener y cancelar sus pasaportes en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión. Calificó la medida como "completamente absurda" y sostuvo que tuvo como objetivo intimidarlo. "Comenzó la persecución incluso antes de lo que imaginaba", agregó.

La salida de Flávio Bolsonaro se produjo después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El 27 de octubre, el dirigente cruzó desde Brasil hacia Puerto Iguazú, Misiones, junto con su esposa y sus dos hijas menores, a través del puente internacional Tancredo Neves.

La fuga a Miami, sus aspiraciones presidenciales y su intención de que Lula no llegue al 2030

Una vez en territorio argentino, la comitiva se trasladó al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú y abordó un avión privado Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly. La aeronave despegó durante la madrugada del miércoles, evitó el espacio aéreo brasileño y realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, antes de llegar a Miami.

El operativo generó cuestionamientos por las posibles conexiones políticas de la salida, especialmente por la presencia en Misiones del asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, Flávio sostuvo que la decisión fue tomada exclusivamente por él y su familia.

Lejos de anunciar un retiro de la política, el senador dejó abierta la posibilidad de volver a disputar la presidencia. "Pase lo que pase, estaré aquí, listo y preparado, incluso, si fuera necesario, para volver a presentarme a la presidencia de la República. No me refiero a 2030, sino a antes", afirmó.

Sobre el final de la transmisión, buscó presentar su permanencia en Estados Unidos como una continuidad de su actividad política. "No me fui de Brasil, me fui a Brasil. Sé que desde aquí seguiré teniendo voz propia y podré seguir ejerciendo mi liderazgo", dijo al final.