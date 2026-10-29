Una investigación del diario The New York Times reveló que un funcionario del gobierno de Donald Trump colaboró con la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil, al facilitarle un jet privado para viajar desde Argentina hasta Florida, con escala intermedia en Guayaquil, pese a la prohibición de salir de su país que pesa contra él. El mismo informe reveló que Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con su pasaporte diplomático brasileño, pese a estar cancelado por la Justicia del país sudamericano. Desde el Departamento de Seguridad estadounidense señalaron que se le tramitará su residencia permanente al igual que como se le dio a su hermano Eduardo en 2025.

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Tras perder las elecciones en Brasil y en medio de una investigación judicial contra él, el líder del Partido Liberal y heredero de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro huyó de Brasil hacia Estados Unidos. El lunes pasado el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, le había ordenado entregar su pasaporte a la Policía Federal brasileña y le prohibió salir del país por una investigación de lavado de dinero y evasión de divisas. Sin embargo el ex candidato escapó al cruzar la frontera hacia Argentina, para luego viajar y hacer escala en Ecuador y terminar su travesía en Miami, donde recibió asilo.

El primo del mayor de los Bolsonaro, Leonardo Rodríguez de Jesús, en declaraciones a la televisión argentina el mismo martes, había explicado que el senador usó su pasaporte italiano para ingresar a Estados Unidos. Pero este jueves una investigación del New York Times reveló que "Bolsonaro presentó un pasaporte diplomático brasileño cancelado" durante su llegada. El registro incluyó una mención a un documento "con un número emitido en Brasil" que, según revelaron fuentes públicas a ese portal, "está vinculado al pasaporte diplomático del Sr. Bolsonaro".

La colaboración de un funcionario de Trump para la huida de Bolsonaro

El martes por la noche, Flávio Bolsonaro voló de Argentina a Ecuador para hacer escala y finalmente llegar a Miami. El viaje fue hecho en un jet privado organizado por Jason Miller, un funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, según explicó una persona familiarizada con la logística a The New Yotk Times. El hermano menor de Bolsonaro, Eduardo, habría sido el contacto con Miller. El plan se puso en marcha el lunes, después de que se le pidiera a Bolsonaro que entregara sus pasaportes, según explicó la fuente al citado medio.

Miller, quien figura como empleado especial del gobierno estadounidense, declinó hacer comentarios al Times y la Casa Blanca se limitó a replicar las declaraciones públicas del Trump, que no mencionaron el jet privado. El Wall Street Journal informó previamente sobre la participación de Miller, quien es un aliado y amigo de la familia Bolsonaro.

La justificación del Departamento de Estado para habilitarle el ingreso a Flávio

Desde el Departamento de Seguridad Nacional blanquearon que "Bolsonaro y su familia fueron recibidos e inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU." de conformidad "con las leyes y procedimientos de inmigración aplicables". "Al concluir la inspección, al Sr. Bolsonaro y a sus familiares acompañantes se les permitió la libre circulación", señalaron al Times.

El Departamento de Estado ya había anunciado el martes, a través de un funcionario, que desde el Ejecutivo norteamericano planeaba expedir visas a Flávio Bolsonaro y a su familia para que pudieran ingresar al país.

Sin embargo, al tratarse de un inmigrante, se supone que debe esperar a recibir la Visa para poder circular en territorio estadounidense de forma temporal. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca que habló de forma anónima señaló que desde el Ejecutivo esperan que Bolsonaro solicite en algún momento "un estatus de residente permanente de EE.UU.", conocido como tarjeta verde (green card). "La solicitud de tarjeta verde del Sr. Bolsonaro se procesará rápidamente, de forma similar a la de su hermano menor", agregó el funcionario al Times.