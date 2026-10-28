Una figura de la Selección de Brasil liquidó a Flávio Bolsonaro por la fuga y Neymar lo cruzó: "La próxima vez"

Las elecciones presidenciales 2026 en Brasil y el balotaje que Luiz Inácio Lula da Silva le ganó a Flávio Bolsonaro calaron hondo en el ambiente del fútbol también, por lo que continúan las repercusiones al respecto. En esta oportunidad, los protagonistas públicos fueron nada menos que Neymar Jr. y Richarlison, excompañeros en la Selección pentacampeona del mundo.

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El delantero de Tottenham se burló del candidato derrotado de la derecha por el PL (Partido Liberal), quien cayó en la segunda vuelta frente al Jefe de Estado vigente por el PT (Partido de los Trabajadores). A través de una publicación en el feed de su cuenta oficial de Instagram (@richarlison), "La Cacatúa" dejó en claro que no le cae bien el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente está preso.

El trasfondo de la burla de Richarlison contra Flávio Bolsonaro en Brasil

Para sus más de 21 millones de seguidores en Instagram, el atacante de 29 años que apoyó a Lula publicó dos imágenes hechas con IA (Inteligencia Artificial) para burlarse tras la fuga de Bolsonaro de Brasil, luego de la caída en los comicios. “Entonces, no hay nadie en la isla, ¿verdad?”, escribió al pie de las mismas. De forma adicional, la foto principal contiene la frase “de vuelta en la isla” en uno de los tantos carteles, además de numerosas referencias a que dicho territorio le pertenece a él.

Richarlison se burló de Flávio Bolsonaro y Neymar lo cruzó en Brasil.

Lo que sucedió es que, antes de la segunda vuelta electoral, el goleador sacó a la luz un episodio personal que involucró a la familia Bolsonaro hace ya algunos años. El mundialista denunció que el senador que acaba de fugarse de su país -pese a la prohibición judicial- le robó una isla privada que había comprado en el 2020.

Richarlison relató que, como no le quiso vender la isla, se la apropiaron ilegalmente a través de la Justicia, aunque nunca le pagaron. Los derechos del territorio figuran en manos de una empresa vinculada a William Tomaz, abogado y amigo del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Por esta cuestión, entre otras, fue que "La Cacatúa" respaldó a Da Silva y se alegró por el resultado del balotaje en su país.

La irónica respuesta de Neymar

Richarlison se burló de Flávio Bolsonaro y Neymar lo cruzó en Brasil.

"Ney" apoyó a Bolsonaro para la segunda vuelta, aunque convivió durante mucho tiempo con Richarlison en el Seleccionado y conservan una buena relación. El excapitán de la "Verdeamarelha", que ya anunció que no jugará más para su país, le respondió a pura ironía en Instagram, junto con tres emojis de risa: "La próxima vez lee el contrato, niño".