El peronismo pidió investigar si la SIDE participó de la fuga de Flávio Bolsonaro por Argentina

El peronismo recalentó la interna oficial y, a través de la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, busca determinar si la SIDE participó del operativo de fuga de Flavio Bolsonaro a través de la Argentina. Sus representantes en ese órgano de control legislativo requirieron una serie de consultas destinadas a conocer el alcance de la intervención oficial en la maniobra que abre un conflicto diplomático.

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Los firmantes son los legisladores justicialistas Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez. Piden saber si existieron informes de inteligencia, alertas, documentos o reportes anticipatorios que permitieran planear el operativo; también si hubo participación de agentes de inteligencia en el paso fronterizo Tancredo Neves o en el aeropuerto de Iguazú que implica un acompañamiento de la SIDE al excandidato presidencial.

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¿Qué investigará la Comisión Bicameral sobre el rol de la SIDE en la fuga de Flavio Bolsonaro?

Los requerimientos fueron entregados al karinista Sebastián Pareja, presidente de la Comisión y rival interno de Santiago Caputo, quien deberá dar curso a las consultas. El dispositivo karinista se mantuvo en silencio frente al comportamiento autoelebratorio de las “Fuerzas del Cielo” respecto a la participación en el escape que se atribuyen.

La lupa sobre Santiago Caputo y las "Fuerzas del Cielo" en medio de la interna libertaria

En ese sentido, piden especificar qué rol cumplió el asesor máximo del presidente que mantiene el control político de los organismos de inteligencia y si el accionar estuvo triangulado con Estados Unidos, Paraguay y otras agencias de espionaje. Las respuestas recién sobre el titular del organismo Cristian Aguarda.

Al igual que los pedidos de informes que ya están en trámite en el Congreso, solicitan saber si hubo uso de fondos públicos reservados, vehículos, viáticos u otros recursos de la Secretaría. Desde el salón Martín Fierro, donde opera el asesor, se indicó mediáticamente que el vuelo fue pagado por la familia Bolsonaro.

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Se pregunta si la SIDE, sus dependencias, otros organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) o algún servicio de inteligencia extranjero tenían conocimiento previo o posterior de los planes del senador brasileño.

El objetivo es esclarecer si hubo presencia operativa de los servicios de inteligencia en los puntos de ingreso y salida del país. Si hubo participación, se exigen respuestas sobre quién dispuso el despliegue, cuál fue su fundamento legal y qué lineamiento estratégico, objetivo particular y necesidad de inteligencia del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) lo justificaron. También con qué funcionarios de Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ANAC, Aduana u otros organismos estatales interactuaron los agentes.

¿Cómo afecta el operativo de la SIDE a las relaciones diplomáticas con Brasil?

Se pregunta si la SIDE recibió de Brasil una alerta o un pedido de colaboración relacionado con el episodio. Desde el peronismo consideran que no se tuvieron en cuenta las posibles consecuencias del episodio en la relación diplomática con Brasil, los vínculos comerciales, la cooperación en materia de seguridad, con especial atención a la Triple Frontera. En un punto central del documento, se consulta si la Secretaría mantiene alguna relación contractual o de prestación de servicios con la empresa Baires Fly, que llevó adelante el vuelo privado.

De esta forma, los peronistas ponen el dedo en la llaga de la interna oficial para echar luz sobre la participación del gobierno en el escape irregular. Buscan obtener detalles a partir de las diferencias entre sectores que no salieron a respaldar lo obrado.