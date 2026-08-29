Flávio Bolsonaro acusó a Lula de haber provocado los arancelazos de Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de octubre, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de haber provocado los aranceles adicionales impuestos por Estados Unidos a Brasil. El dirigente del Partido Liberal (PL) sostuvo que la política exterior del mandatario brasileño fue "agresiva" y que sus cruces con Washington derivaron en las represalias comerciales.

Durante una entrevista con la cadena Globo, Flavio Bolsonaro afirmó que "Lula consiguió con sus agresiones y sus insultos que Estados Unidos sancionara a Brasil con aranceles adicionales". El senador, que aparece en los sondeos en un virtual empate técnico con Lula ante un eventual balotaje, sostuvo además que el presidente brasileño buscó sacar rédito electoral de la disputa con la Casa Blanca.

En ese sentido, el candidato opositor reveló que transmitió esa interpretación durante los contactos que mantuvo con autoridades estadounidenses para intentar revertir las sanciones comerciales. "Le dije que me parece que Lula las está provocando. Ataca Estados Unidos y ataca a Rubio, y que seguramente estaba buscando un beneficio electoral con eso", señaló.

Flavio Bolsonaro apuntó contra Lula y Marco Rubio

El dirigente del PL hizo referencia a las declaraciones públicas de Lula contra el gobierno de Donald Trump y particularmente, contra su secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente brasileño llegó a calificar al funcionario estadounidense como un "latinoamericano frustrado" que "odia" a América Latina y a Brasil.

Para la oposición brasileña, los enfrentamientos con Washington forman parte de una estrategia del oficialismo para fortalecer la imagen de Lula frente a las elecciones presidenciales. El oficialismo, en cambio, defiende la autonomía de la política exterior brasileña y cuestiona las medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos.

La pelea entre ambos gobiernos se convirtió así en uno de los ejes de la campaña electoral, con Flavio Bolsonaro intentando presentarse como un interlocutor capaz de recomponer la relación con Washington y reducir el impacto económico de las sanciones.

Flavio negó que Eduardo Bolsonaro haya pedido aranceles

El senador también rechazó que los aranceles estadounidenses contra Brasil hayan sido consecuencia del lobby realizado por su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, en Washington. Eduardo mantuvo contactos con funcionarios estadounidenses para reclamar sanciones contra los magistrados de la Corte Suprema brasileña que condenaron por golpismo a Jair Bolsonaro.

Flavio negó que su hermano haya pedido castigos económicos contra empresas brasileñas. "Eduardo nunca pidió que las empresas brasileñas fueran sancionadas con aranceles", aseguró durante la entrevista.

Las primeras penalizaciones económicas de la Casa Blanca comenzaron el año pasado, cuando Estados Unidos impuso un gravamen del 50% sobre distintos productos brasileños, en un contexto marcado por las denuncias de persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Posteriormente, tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense que dejó sin efecto esa resolución, Washington estableció este año un arancel adicional del 25%, bajo el argumento de que existían prácticas de comercio desleal. A esa medida se sumó otro recargo del 12,5%, justificado por Estados Unidos a partir de una presunta tolerancia brasileña frente al trabajo forzado.